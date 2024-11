Comme chaque semaine, le Sainté Night Club vous a donné rendez-vous ce lundi soir. L'occasion de revenir sur le derby disputé dimanche. Les chroniqueurs se sont attardés sur le niveau affiché par Aïmen Moueffek. Extraits.

Bouchouari mieux accompagné ?

Antoine Chirat (Onze Mondial) : "Associer Moueffek à Bouchouari ? On a pu voir l'année dernière que ces deux joueurs pouvaient jouer ensemble. En plus, on sait qu'ils s'entendent très bien en dehors du terrain, et c'est toujours intéressant d'avoir des joueurs qui ont une bonne entente personnelle, car cela peut aussi se refléter dans leur jeu. Actuellement, cependant, Aïmen Moueffek nous montre depuis le début de la saison qu'il n'est pas au niveau attendu. En revanche, Benjamin Bouchouari est vraiment la révélation de ces deux derniers matchs. Même face à l'OL, face à l'expérience lyonnaise au milieu de terrain, il a prouvé qu'avec sa fougue, sa technique et sa forme du moment, il pouvait rivaliser. C'est une belle surprise, mais je pense qu'il faut rester prudent : on savait qu'il avait du talent, mais reste à voir s'il peut maintenir ce niveau sur une dizaine, voire une vingtaine de matchs.

Je tiens aussi à souligner qu'il est bien entouré. Ekwah, par exemple, est un joueur d'une qualité supérieure, largement au-dessus du niveau de nombreux autres joueurs de l'ASSE, avec une excellente lecture du jeu et une grande capacité d'anticipation dans ses relances. Même Mouton, qui a été critiqué dans les notes, a montré de l'engagement hier ; il a contribué à libérer Bouchouari, lui donnant plus de liberté pour ses prises de balle, ses montées et ses projections vers l'avant. Tout cet ensemble a permis à Bouchouari de briller et de montrer hier un très beau visage."

"Moueffek n'est pas supérieur à Mouton"

Joss Randall : "Je vais à contre-courant de tout le chat sur Moueffek : je pense qu'il n'est pas du tout le joueur que tout le monde décrit. Pour moi, Moueffek est un joueur moyen qui a surperformé l'année dernière, mais il est limité techniquement et peut être frustrant. C'est vrai qu'il a un gros volume de jeu, et sa qualité principale est de pouvoir casser les lignes, mais pour cela, il doit être à 120 % physiquement. Or, cela fait cinq ans que j’entends parler de Moueffek, et je l’ai vu à ce niveau physique six mois au total. Le reste du temps, il est blessé. Je pense qu'il est largement surcoté car il est marqué ASSE. Il s'est pointé au milieu des GA92. Pour moi, il est surcoté. Y compris au sein de l'équipe de cette émission. Je pense que si tu prends un peu de hauteur, tu vois un joueur de Ligue 2 pour l'instant. Point à la ligne. C'est le mec du Centre de formation ok, mais on est là pour regarder ce qui se passe. Quand je vois passer que Moueffek est largement supérieur à Mouton, moi je n'en suis pas sûr du tout. Je suis même persuadé du contraire."