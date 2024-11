L'ASSE affrontera Montpellier le samedi 23 novembre (19h). Bons derniers, les Montpelliérains joueront gros dans le Chaudron face à une équipe de St-Etienne qui voudra prendre ses distances avec un adversaire direct pour le maintien. Dans les rangs du MHSC, une vieille connaissance stéphanoise manquera à l'appel...

Dans quinze jours, Saint-Étienne affrontera une équipe de Montpellier en grande difficulté en ce début de championnat de Ligue 1. Le MHSC compte actuellement plusieurs anciens Stéphanois dans ses rangs, comme Arnaud Nordin, Wahbi Khazri, et Falaye Sacko, sans oublier Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur montpelliérain.

Montpellier : des Verts et un lyonnais !

On retrouve également chez les Montpelliérains un ancien lyonnais, Jordan Ferri, joueur qui a laissé un souvenir amer aux supporters stéphanois en raison de la blessure qu’il avait infligée à Robert Beric. Aujourd'hui, à 32 ans, Ferri semble toutefois plus posé, comme en témoigne son interview à propos de cet épisode, recueillie par Colinterview :

"Le seul vrai regret que j’ai, c’est de ne pas être allé voir Robert Beric directement à l’hôpital. C’est la réalité, et je l’ai déjà dit. Les images le montrent : c’était Christophe Galtier qui coachait à l’époque, et pendant le match, je demande de ses nouvelles. Mais ensuite, il y a eu un tel acharnement médiatique, et j’ai reçu tellement de messages de haine de la part des supporters de Saint-Étienne, ce que je comprends, parce que j’ai blessé leur attaquant pour une longue période. J’aurais dû, avec le recul, avoir la maturité nécessaire pour faire la part des choses entre le football et l’humain, et aller m’assurer de son état à l’hôpital."

Ferri va rater son Derby à lui !

"En tant qu’homme, c’est mon seul regret après cet incident. Ce n’était pas un geste violent intentionnel, mais une blessure qui, malheureusement, fait partie des risques du jeu. Avec le recul et la maturité que j’ai aujourd’hui, je regrette de ne pas avoir pris mon téléphone ou d’être allé lui rendre visite pour avoir de ses nouvelles. À l’époque, je n’avais pas le recul pour distinguer le foot de l’humain.

C'est des choses que j’ai apprises au fil de ma carrière, avec le temps. À mon âge, je suis plus près de la fin que du début, et je vois les choses tellement différemment aujourd’hui."

Un discours qui tranche avec celui qu'il tenait en 2015. Les retrouvailles avec l'ex-lyonnais auraient donc été apaisées, toutefois, elles n'auront pas lieu. En effet, pour avoir écopé d'un troisième carton jaune sur une période de 10 rencontres, Jordan Ferri ne pourra participer à la confrontation entre Montpellier et l'ASSE. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? Seule l'issue de la rencontre nous le dira...