Arrivé à l’ASSE en janvier 2025 pour renforcer une défense en grande difficulté, Maxime Bernauer a connu des débuts contrastés dans le Forez. Entre relégation, blessure et changement d’entraîneur, le Breton a dû patienter avant de trouver pleinement sa place. Mais depuis l’arrivée d’Ian Cathro et son repositionnement au milieu de terrain, le joueur de 28 ans semble avoir franchi un cap. Devenu vice-capitaine, il s’affirme désormais comme l’un des cadres de cette équipe stéphanoise.

ASSE : des débuts compliqués pour Maxime Bernauer

Il faut remonter à janvier 2025 pour voir Maxime Bernauer débarquer à l’ASSE en provenance du Dinamo Zagreb. À cette époque, les Verts traversent une période délicate en Ligue 1 et cherchent à solidifier une défense en grande difficulté. Le Breton arrive sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, avec l’ambition de contribuer au maintien du club dans l’élite.

Ses premiers mois ne sont pourtant pas totalement convaincants. Si Bernauer affiche déjà une réelle aisance balle au pied et une capacité intéressante à relancer proprement, il se montre parfois fébrile dans les duels et dans la gestion de la profondeur. Des difficultés qui ne lui permettent pas de stabiliser une arrière-garde stéphanoise aux abois.

Malgré la relégation, l’ASSE décide de miser sur lui. Le 11 juin 2025, le club annonce officiellement la levée de son option d’achat. Maxime Bernauer s’engage alors jusqu’en juin 2027.

« Je suis très heureux et fier de faire officiellement partie de la grande famille de l’ASSE. La saison passée est maintenant terminée, nous devons en tirer les enseignements et nous concentrer sur l’avenir. Nous avons une seule mission : remettre le club à sa place. Nous aurons évidemment encore et toujours besoin du Peuple Vert. J’ai hâte de le retrouver dans le Chaudron. »

À cette époque, Eirik Horneland affiche déjà une grande confiance envers son défenseur.

« Nous sommes très heureux que Maxime continue l’aventure avec nous. Il joue avec beaucoup d’autorité et a la capacité à tirer les autres vers le haut. Son ambition et son caractère font de lui un leader naturel, sur le terrain comme en dehors. Nous avons de grandes attentes le concernant dans les années à venir. »

Une grave blessure qui freine son ascension

De retour en Ligue 2, Maxime Bernauer répond présent. Eirik Horneland n’hésite pas à l’utiliser au poste de latéral droit, où ni Dennis Appiah ni João Ferreira, fraîchement arrivé, ne parviennent alors à apporter toutes les garanties attendues.

Sa polyvalence devient un véritable atout pour le staff stéphanois. Mais sa progression est brutalement interrompue par une blessure survenue à la fin de l’année 2025.

Éloigné des terrains pendant plusieurs mois, Bernauer doit patienter jusqu’à la fin de saison et un déplacement à Bastia pour retrouver le groupe professionnel. Entre-temps, Philippe Montanier a pris les commandes de l’équipe. Le Breton manque ainsi quasiment toute la seconde partie de saison, qui s’achève sans remontée en Ligue 1.

À l’approche de l’exercice 2026-2027, une interrogation demeure : quel rôle peut-il encore occuper dans le projet stéphanois ?

Ian Cathro trouve la solution en replaçant Bernauer au milieu

L’arrivée d’Ian Cathro change considérablement la donne. Le technicien écossais décide de repositionner Maxime Bernauer au milieu de terrain défensif. Un choix qui peut surprendre au premier abord, mais qui correspond en réalité à son poste de formation au Stade Rennais.

Durant la préparation estivale, une place est à prendre dans l’entrejeu aux côtés d’Aron Csongvai. Bernauer saisit immédiatement sa chance et convainc son nouvel entraîneur.

Sa progression se traduit également dans la hiérarchie du vestiaire. Proche de Julien Le Cardinal, il est nommé vice-capitaine derrière le défenseur central.

Le Breton débute alors la saison comme titulaire et enchaîne les bonnes prestations. Moins exposé physiquement que lorsqu’il évoluait dans la ligne défensive, il peut davantage exploiter ses qualités de lecture du jeu, de placement et de relance.

Son aisance technique devient précieuse dans l’organisation voulue par Ian Cathro, dont il apprécie particulièrement les exigences tactiques. Bernauer se distingue même offensivement avec une superbe reprise de volée inscrite face à Montpellier.

Et si sa polyvalence reste utile, notamment lorsque son entraîneur choisit de le décaler au poste de latéral gauche, c’est bien dans l’entrejeu qu’il semble aujourd’hui le plus épanoui.

ASSE : une nouvelle prestation de patron face au Red Star

Samedi soir, sur la pelouse du Red Star, Maxime Bernauer a de nouveau débuté au milieu de terrain. Dans une rencontre particulièrement animée, face au pressing intense des Audoniens, les Stéphanois ont été mis à rude épreuve.

Tout n’a pas été parfait dans la prestation du Breton. Mais une nouvelle fois, il a apporté son expérience, sa capacité à organiser le jeu et son calme dans les moments difficiles.

Son influence s’est notamment fait sentir sur le plan offensif. Bernauer est impliqué au départ de l’action qui conduit au but d’Irvin Cardona, décisif dans la victoire stéphanoise.

Au fil des rencontres, son rôle dépasse ainsi celui d’un simple milieu défensif. Il devient un véritable relais pour ses partenaires, capable d’orienter le jeu et de donner de la cohérence au collectif.

Et si Maxime Bernauer était tout simplement en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière à 28 ans ? L’hypothèse mérite d’être posée. Si cette dynamique se confirme, Ian Cathro pourra se féliciter d’avoir replacé le Breton à son poste d’origine. Tout simplement.

Un avenir à régler avant juin 2027

Reste désormais à confirmer cette excellente première partie de saison. Car au-delà de ses performances, la situation contractuelle de Maxime Bernauer va progressivement devenir un sujet pour les dirigeants stéphanois.

Son contrat avec l’ASSE arrive à échéance en juin 2027. À moins d’une prolongation, il sera donc libre de s’engager ailleurs à l’issue de l’exercice.

Continuer dans le Forez ou poursuivre sa carrière sous d’autres cieux ? La question devra être tranchée dans les prochains mois. Pour le moment, cette incertitude ne semble pas perturber le joueur, pleinement concentré sur ses performances.

Après avoir traversé des périodes délicates depuis son arrivée, Maxime Bernauer a trouvé une nouvelle dimension à l’ASSE. Un défenseur recruté pour stabiliser l’arrière-garde, devenu aujourd’hui un patron de l’entrejeu. Et peut-être l’une des plus belles réussites d’Ian Cathro depuis son arrivée sur le banc stéphanois.