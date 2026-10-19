En clôture de la 9e journée de Ligue 2, Rodez reçoit Montpellier ce lundi soir à Paul-Lignon. Les deux équipes ont chuté à Geoffroy-Guichard cette saison, mais leurs trajectoires n’ont rien à voir. Le Raf est en panne, alors que le MHSC s’accroche au podium, en embuscade derrière l’ASSE.

Coup d’envoi à 20h45 sur beIN Sports 1. Ce Rodez – Montpellier clôt une journée marquée par le choc Red Star – ASSE de samedi. Les Verts se sont imposés 1-0, sur un but d’Irvin Cardona, et caracolent en tête du championnat avec 5 points d’avance sur le deuxième.

En cas de victoire, le MHSC peut s’emparer de la deuxième place et revenir à 4 points de l’AS Saint-Étienne. Nul doute que la bande à Zoumana Camara tentera de s’imposer à Rodez pour confirmer son très bon début de saison.

Rodez cherche le déclic

Le Raf traverse une période compliquée. Sur ses cinq derniers matchs de championnat, il n’a pris que deux points. Il y a eu un nul face à Pau (2-2), puis trois défaites de suite : à Metz (4-1), face à Grenoble (0-1) et face à Nancy (3-4).

Le week-end dernier, les Aveyronnais se sont inclinés à Geoffroy-Guichard (2-0), sur des buts de Thierno Ballo et d’Augustine Boakye. Ils ont eu le ballon par moments, mais Gautier Larsonneur a fermé la porte.

Le contraste est fort avec la saison passée. Rodez avait terminé cinquième et s’était qualifié pour les play-offs. Il avait sorti le Red Star avant de venir défier l’ASSE dans le Chaudron.

Montpellier, une seule défaite… à Saint-Étienne

Montpellier vit un début de saison bien plus serein. En huit journées, le MHSC compte 4 victoires, 3 nuls et une seule défaite, concédée à Geoffroy-Guichard (3-1) le 5 septembre.

Depuis ce revers, les Héraultais n’ont plus perdu. Ils ont battu Pau (1-0), ramené un nul de Reims (1-1) et dominé Grenoble (2-0) lors de la dernière journée. Leur défense est l’une des plus solides du championnat, avec seulement 5 buts encaissés.

Pour l’ASSE, ce match est donc à suivre de près. En cas de succès à Rodez, Montpellier atteindrait 18 points et resterait dans la course au sommet. Les confrontations récentes sont équilibrées. La saison passée, Montpellier s’était imposé à domicile (2-0), avant que Rodez ne gagne à Paul-Lignon (1-0) en février.

Montpellier enfonce Rodez dans la crise

Première période équilibrée à Rodez. Montpellier a largement dominé le ballon (67% de possession, 88% de passes réussies), mais c’est Rodez qui s’est montré le plus dangereux : meilleur xG (0,92 contre 0,61), plus de corners (5 contre 3), pour une grosse occasion de chaque côté. La maîtrise du jeu n’était donc pas du côté du MHSC sur ces 45 premières minutes.

Au retour des vestiaires, les intentions du MHSC avaient changé : convertir sa possession de la première période pour passer devant au tableau d’affichage. Il a fallu attendre la 55ᵉ minute pour voir Nicolas Pays ouvrir le score et mettre Montpellier devant. Un but qui galvanisait les Héraultais et faisait plonger les Ruthénois plus qu’il ne les réveillait. En effet, moins de 5 minutes plus tard, Lacine Megnan-Pave doublait la mise et permettait de faire le break, puis, à la 76ᵉ, Daryll Benlahou enfonçait le clou (3-0).

Le MHSC s’installe solidement en dauphin de l’ASSE. Pour Rodez, la situation devient inquiétante : barragistes l’an passé, les Ruthénois pointent à une dangereuse 17ᵉ place, avec 7 points au compteur.

Classement de la Ligue 2 – J9