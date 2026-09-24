Adoré dans le Forez pour sa hargne et son leadership entre 2018 et 2021, Mathieu Debuchy poursuit avec succès sa reconversion après avoir raccroché les crampons en juin 2023. Désormais âgé de 41 ans, l’ex-latéral droit stéphanois ne manque pas d'occupations. Alors qu’il réalise du formidable travail à la présidence de l’US Lesquin dans le Nord, l'ancien Vert vient officiellement d'entrer au capital de STRYVE. Une nouvelle agence suisse d'accompagnement de joueurs.

Joueur d'impact et « guerrier » respecté partout où il est passé, Mathieu Debuchy n'a rien perdu de sa détermination. Si les supporters stéphanois se rappellent encore de ses 97 matchs sous le maillot vert, le Nordiste continue aujourd'hui de s'investir pleinement dans le monde du football, mais depuis les coulisses.

Un pied dans le football business avec STRYVE

La nouvelle a été confirmée ces derniers jours sur ses réseaux sociaux. Mathieu Debuchy a décidé de devenir investisseur stratégique au sein de STRYVE, une agence de représentation et de conseil basée à Lausanne, en Suisse. Fondée par Yohann Lacroix, ancien gardien professionnel passé par Lille par la suite dirigeant du Comité International Olympique (CIO), STRYVE se veut être une structure de nouvelle génération.

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L'agence entend accompagner les footballeurs et les entraîneurs bien au-delà de la simple gestion de carrière ou des transferts, en intégrant le conseil contractuel, l'analyse de données, le développement commercial et la préparation de l'après-carrière.

Dans les colonnes de Sky Sports, l'ancien international français (27 sélections) a expliqué les raisons de son engagement : « Lorsque Yohann m’a présenté sa vision pour STRYVE, j’ai immédiatement été convaincu par l’ambition du projet et par les valeurs qu’il porte. »

Une nouvelle aventure que le joueur a également partagée sur ses réseaux sociaux.

« Monsieur le président » à l'US Lesquin

En parallèle de cette activité dans le conseil et la représentation, Mathieu Debuchy entame déjà sa quatrième saison dans le costume de président de l'US Lesquin, un club du Nord de près de 700 licenciés évoluant en Régional 2. Un rôle exigeant dans lequel l'ex latéral des Verts ne compte pas ses heures.

Interrogé ce mercredi par le site officiel de la FFF, Mathieu Debuchy revient sur sa passion débordante pour la fonction :

« Quand je me suis lancé dans cette aventure, je ne savais pas trop où ça allait me mener et je ne voulais pas m’investir autant, admet le papa de quatre enfants, également entrepreneur. Finalement, j’y ai pris goût. Tous les jours, il y a des choses à gérer. Mon implication ici en tant que président est totale. Ce que je voulais, c’était sortir de ma zone de confort et pouvoir mettre la main à la patte. Il y a beaucoup de boulot mais ça me plaît. »

Le rêve d’une nouvelle épopée en Coupe de France pour Debuchy

Très attaché aux valeurs d'ancrage social de son club, l'US Lesquin soutient notamment activement l'association Tous en or contre le cancer pédiatrique —, Debuchy garde aussi son âme de compétiteur sur le plan sportif. Vainqueur de la Coupe de France avec le LOSC en 2011 et finaliste malheureux avec l'ASSE en 2020, l'ancien défenseur rêve désormais de faire vibrer son club amateur dans la plus belle des compétitions nationales :

« Gagner ce trophée avec mon club formateur a forcément une saveur particulière. Depuis que je suis président de l’US Lesquin, je dis à mes gars que j’aimerais bien réaliser un beau parcours dans cette compétition. Je sais ce qu’elle représente et j’ai envie de vivre une épopée du côté des amateurs. Pour cela, il faut du talent mais surtout afficher le bon état d’esprit. »

Un message qu’il ne manquera pas de passer à ses joueurs ce dimanche 27 septembre à l'occasion du 4ᵉ tour de la Coupe de France sur le terrain de l'ES Calaisis Coulogne. Entre la présidence de son club de cœur et ses nouveaux investissements en Suisse, Mathieu Debuchy prouve qu'il y a bel et bien une vie bien remplie après les crampons !