Consultant pour l’émission 100% Sainté sur la chaîne Ici Saint-Étienne Loire. L’ancien milieu de terrain de l’ASSE Jérémy Clément s’est montré particulièrement élogieux envers Kévin Pedro.

En effet, le jeune latéral droit stéphanois, en progression depuis plusieurs semaines, a notamment marqué les esprits lors du déplacement à Metz.

Après le nul spectaculaire concédé à Metz (2-2), les consultants d’Ici Saint-Étienne Loire sont revenus sur les principaux faits de la rencontre. Parmi les joueurs évoqués, Kévin Pedro a particulièrement retenu l’attention de Jérémy Clément.

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Pedro monte en puissance avec l’ASSE

En début de saison, Kévin Pedro a dû composer avec la concurrence de João Ferreira. Le jeune latéral droit stéphanois a toutefois progressivement gagné du temps de jeu, notamment en profitant de l’absence de son concurrent.

Match après match, Pedro semble prendre davantage de responsabilités dans le couloir droit. Une progression symbolisée par sa prestation à Metz.

Face au club mosellan, le Stéphanois a notamment été à l’origine de l'action qui a conduit à son but. À la suite d'une récupération haute initiée par un contre-pressing. Ensuite il a parfaitement exploité le ballon pour se projeter et conclure l'action.

Une prestation qui lui a permis de terminer cette série de sept rencontres avant la trêve internationale sur une note particulièrement positive.

Le joueur de l'ASSE doit désormais retrouver sa sélection, qui affrontera la Guinée équatoriale le 24 septembre puis le Zimbabwe le 28 septembre. Une première expérience internationale qui pourrait lui permettre de poursuivre sa progression.

Jérémy Clément voit un futur joueur de haut niveau

Ancien joueur emblématique de l'ASSE et désormais consultant, Jérémy Clément est particulièrement séduit par le profil de Kévin Pedro.

L'ancien milieu stéphanois n'a d'ailleurs pas hésité à le comparer à un autre ancien latéral droit des Verts, Kevin Malcuit, notamment pour ses qualités athlétiques et sa capacité à accélérer.

« Il est vraiment profilé haut niveau. Il me fait penser à Kevin Malcuit dans les qualités un petit peu. Sur le but, son changement de rythme pour aller couper la balle… On lui a reproché son dépassement de fonction à un moment, mais là, ce changement de rythme, c'est comme un vrai attaquant. »

Jérémy Clément estime également que cette première expérience avec la sélection congolaise peut être particulièrement bénéfique pour le jeune Stéphanois.

« C'est un jeune joueur, sélectionné avec le Congo en plus. Ça va lui faire du bien, ça va le faire grandir au contact d'autres joueurs de sa sélection. Je suis fan. S'il reste à ce niveau, je lui prédis un très bel avenir. »

Un discours particulièrement positif de la part de celui qui connaît parfaitement les exigences du haut niveau et la pression qui accompagne les jeunes joueurs à Saint-Étienne.

L'ASSE mise sur la progression de Kévin Pedro

La progression de Kévin Pedro intervient alors que l'ASSE semble disposer d'un joueur à fort potentiel dans son couloir droit.

Ses dernières prestations ont également attiré l'attention de ses partenaires. Invité récemment sur beIN SPORTS, Julien Le Cardinal s'était lui aussi montré très élogieux envers le jeune défenseur stéphanois, allant jusqu'à évoquer un joueur susceptible de connaître une très belle carrière.

Après avoir dû patienter en début de saison, Kévin Pedro semble donc progressivement changer de statut. Sa prestation à Metz, son premier but et sa convocation avec la RD Congo constituent autant de signaux positifs.

Reste désormais à confirmer cette montée en puissance au retour de la trêve internationale.