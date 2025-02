Ce mercredi après-midi, la réserve de l’ASSE se déplaçait du côté de Montpellier lors du challenge des espoirs. Les hommes de Razik Nedder se sont inclinés 3-2 dans l’Hérault. Retrouvez la réaction du coach stéphanois.

De la frustration pour Razik Nedder

"On est vraiment frustrés et déçu de cette défaite. Sur le match, j'estime qu'on a été superieur à cette adversaire. Je nous ai trouvé plus armés qu'eux que ce soit sur l'aspect physique, technique et même sur le projet de jeu. On avait quelque chose de plutôt huilé. On a montré de belles choses aujourd'hui, on s'est créé de nombreuses occasions.

A la fin du match, on peut être frustrés de voir qu'avec toutes les occasions on peut même gagner 4a3 mais on prépare nos joueurs pour le haut niveau. Quand tu mets 2 buts à l'extérieur et que tu gagnes pas le match... s'il faut mettre plus de deux buts pour gagner un match, on en gagnera pas beaucoup."

Des erreurs qui coûtent cher à l’ASSE

"Aujourd'hui, nos deux erreurs grossières de notre gardien de but nous coûte le match. Quand tu commences le match à -2 à l'extérieur sur un match d'un bon niveau comme aujourd'hui c'est difficile de le gagner. Je suis à la fois frustré et déçu de cette défaite. A la fois rassuré malgré de nombreux absents et la très jeune équipe qu'on a eu aujourd'hui (Mnemoi, Eymard - 2008), on a montré des choses intéressantes dans le contenu. Je nous ai trouvé supérieur à notre adversaire de Montpellier.

Ils ont été bien plus efficaces que nous. On va se concentrer et se remettre au travail pour essayer de faire un résultat contre Nantes qu'on reçoit ce lundi. On ne fait pas une bonne opération comptable et on est déçu après la performance qu'on fait aujourd'hui. Une performance qui est dans la continuité de ce qu'on fait comme à l'OL le week-end dernier. Aujourd'hui sans ses erreurs grossières c'est un match qu'on doit remporter."