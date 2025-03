La réserve de l'ASSE se déplaçait à Clermont foot 63 ce soir pour le compte de la 19e journée de National 3. Avec 5 points d'avance sur la zone rouge après sa belle victoire 2-1 contre Chassieu, les Verts voulaient se rapprocher du maintien en affrontant l'actuel lanterne rouge. Un match disputé ce samedi à 16h. Résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Pedro, Kinunga, Ndiaye, Makhloufi - Gadegbeku, J. Mouton, Fall, Gauthier - El Jamali, Mayilla.

Sont entrés en jeu : Achour, Agesilas, Saban et Kies.

Résumé du match

Privé de Eymard et Nguessan, tous les avec l'équipe de France U17 pour le second tour de qualification à l'Euro, Razik Nedder a également dû composer sans Jebryl Sahraoui (blessé) et Boubacar Fall.

Le début de match est cauchemardesque. Après seulement huit minutes de jeu, les Verts sont menés 2-0. Il n'en faut pas plus à Razik Nedder pour faire rentrer Agesilas dès le premier quart d'heure de jeu pour modifier sa formation. "Le grand" Enzo Mayilla va ensuite s'offrir un doublé pour remettre les deux équipes à égalité. Durant ce premier acte, l'ASSE va perdre Kevin Pedro sur blessure...

El Jamali, en pleine bourre ces dernières semaines, va permettre aux Verts de passer devant en marquant le but du 3-2 juste après le retour des vestiaires. Meyvin Agesilas pense offrir la victoire à la réserve lorsqu'il inscrit le but du 4-2 à un quart d'heure de la fin. Finalement, le scénario improbable va se produire. Les clermontois vont inscrire 3 buts en 10 minutes et s'offrir une victoire folle de 5-4 ! Rageant au vu du scénario pour les jeunes Verts !

Le week-end prochain, les Verts joueront contre Seyssinet en terres iséroises. Un nouveau match face à une équipe qui lutte pour se maintenir dans cette poule. Les joueurs de Razik Nedder s'étaient imposés 1-0 à l'aller grâce à un but d'Ayman Aiki. Nul doute que les Verts de Seyssinet auront à cœur de prendre leur revanche à domicile face à leur public !

Crédit photo : asse.fr