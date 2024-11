ASSE : Les Tops et Flops des 11 premières journées

Notons que nous avons fait le choix de ne pas prendre en contre les joueurs ayant récolté moins de trois notes depuis le début de saison (Aiki, Cornud, Fomba, Nzuzi, Tardieu). Ben Old est également exclu de cet article, compte tenu du fait qu'il n'a pas disputé le moindre match depuis la précédente trêve et qu'il est annoncé indisponible pour une longue durée.

Notons également que les moyennes de Mathis Amougou et Aïmen Moueffek sont quelque peu tronquées. En effet, les deux milieux de terrain sont sortis à la 30ème minute lors du naufrage à Nice (8-0) et n'ont, de fait, pas été notés lors de cette rencontre peu reluisante.

Les Tops / Flops de l'ASSE par Peuple-Vert.fr

Parmi les meilleurs joueurs (selon les notes de la rédaction sur les onze premiers matchs de la saison), sept joueurs (Old n'est pas compté) obtiennent la moyenne (5/10). Ils n'étaient que quatre lors de la dernière trêve (Aïmen Moueffek, Amougou, Ekwah et Old). Parmi eux, Aïmen Moueffek et Mathis Amougou ont des moyennes respectives de 5.3 et 5.1/10, mais comme évoqué ci-dessus, ces moyennes sont tronquées.

En revanche, celle de Benjamin Bouchouari est quelque peu représentative du nouveau visage affiché par l'ASSE ces dernières semaines. Le milieu de terrain marocain possède une moyenne de 6/10 grâce à ses trois bonnes performances des dernières semaines (5/10 à Angers, 7/10 contre Strasbourg et 6/10 dans le derby). Louis Mouton, dans une moindre mesure, fait également bonne impression (moyenne : 5/10) bien qu'il est quelque peu passé au travers de son derby (4/10).

Pierre Ekwah, Zuriko Davitashvili et Léo Pétrot, trois des maillons forts de cette équipe obtiennent eux la moyenne (5.0/10) malgré quelques trous d'air : 3/10 pour Pierre Ekwah et 4/10 pour Léo Pétrot à Angers, 4/10 pour Davitashvili et Ekwah contre Lens.

Gautier Larsonneur (4.82/10) est très proche de la moyenne. Après être totalement passé à côté de son match à Angers, Gautier Larsonneur a livre des performances davantage convaincantes contre Strasbourg et Lyon (6/10 sur les deux matchs). Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika le talonnent (4.7/10).

A contrario, deux joueurs ont des moyennes inférieures ou égales 4/10. Pour l'un deux, ça n'est pas une surprise, puisqu'il s'agit de Yunis Abdelhamid. Le défenseur expérimenté arrivé en provenance de Reims, a été en grande difficulté sur ce début de saison. Il possède la pire moyenne avec 3.4/10. Le deuxième joueur est Yvann Maçon. Le latéral polyvalent revient tout juste de blessure et possède une moyenne, peu représentative vu son faible nombre de matchs (3) de 4/10. Cafaro. Mis à part sa performance et son but contre Lille (6/10) et deux matchs moyens contre Monaco et le Havre (5/10), l'ailier de l'ASSE est loin d'avoir convaincu la rédaction de PV face à Brest et Nice (3/10).