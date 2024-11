Passé le Derby, l'ASSE a deux semaines pour préparer un rendez-vous des plus importants. Les Verts recevront Montpellier samedi prochain. Pas le droit à l'erreur pour les deux équipes. Montpellier sera privé d'un nouvel élément pour la rencontre.

ASSE - MHSC : À ne pas rater

Après un match sous tension au Groupama Stadium, où les Stéphanois se sont inclinés 1-0, place à la troisième trêve internationale de la saison. Dylan Batubinsika, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin ont rejoint leur sélection respective. Olivier Dall'Oglio va pouvoir prendre le temps de préparer l'une des rencontres les plus importantes de ce début de saison. L'ASSE reçoit Montpellier le week-end prochain. Un match à enjeux, puisque le résultat aura dans tous les cas des conséquences non négligeables. En cas de victoire stéphanoise, l'ASSE distancerait le MHSC. En cas de défaite, les Héraultais reviendraient à hauteur des Verts.

Deux absences à Montpellier

Pour cette rencontre, l'ASSE devra faire sans Mickaël Nadé. Touché au genou, le solide défenseur stéphanois devrait être éloigné des pelouses pour les quatre semaines à venir. Anthony Briançon reprend le rythme. Il ne reste alors plus que Thomas Monconduit et Nadé à l'infirmerie.

De son côté, Montpellier est fortement touché par les problèmes physiques depuis cet été. Christopher Jullien, Becir Omeragic, Théo Sainte-Luce, Lucas Mincarelli, Kiki Kouyaté, Joris Chotard, Khalil Fayad, Othmane Maamma et Glenn Ngosso sont tous blessés. Si plusieurs joueurs espèrent effectuer leur retour à Geoffroy-Guichard, ils manqueront probablement encore de rythme.

Deux joueurs s'ajoutent à cette longue liste : Jordan Ferri et Birama Touré seront suspendus face à l'ASSE. Deux milieux de terrain en difficulté cette saison, mais qui restent des éléments importants pour Jean-Louis Gasset, qui apprécie s'appuyer sur des hommes d'expérience. Suspendu face à Brest, Téji Savanier fera quant à lui son retour. Il devrait réintégrer le onze du MHSC sur la pelouse de Geoffroy-Guichard.