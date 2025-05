Ce samedi à 21h, Saint-Étienne se déplaçait sur la pelouse du Stade de Reims à l’occasion de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1. Toujours en position de relégable, les Verts n’avaient pas d’autre choix que de s’imposer pour continuer à croire au maintien. Retour en images sur les 2 buts victorieux de l’ASSE.

Une entame idéale pour l’ASSE

Les Stéphanois entament la rencontre pied au plancher. Dès la 3e minute, Aïmen Moueffek est lancé dans la surface. Le milieu marocain remise pour Irvin Cardona, qui sert Florian Tardieu en retrait. L’ancien Troyen ajuste parfaitement sa frappe pour inscrire son premier but de la saison.

Reims tente de réagir, abandonnant son bloc défensif pour remonter au score. À la 20e minute, Ibrahima Wadji pense doubler la mise, mais son but est annulé pour une faute préalable.

Reims pousse mais Saint-Étienne enfonce le clou

Le but refusé réveille les Rémois. Tia se procure deux occasions dangereuses mais se heurte à Larsonneur, impérial sur sa ligne. De l’autre côté, Saint-Étienne reprend progressivement le contrôle du jeu.

À la suite d’une erreur de relance rémoise, Wadji se retrouve seul face au gardien mais bute sur Diouf. Heureusement pour les Verts, Cardona suit bien l’action et marque le second but, permettant à l’ASSE de rentrer aux vestiaires avec un avantage de 2-0.

Reims revient avec de meilleures intentions

Au retour des vestiaires, les Champenois se montrent plus offensifs. Siebatcheu oblige Larsonneur à une parade au pied, puis Ito voit sa tentative sauvée sur la ligne par Pétrot. Tia, encore lui, rate de peu le cadre à la 51e minute.

Reims garde la possession mais s’expose aux contre-attaques stéphanoises. Moueffek trouve Wadji dans la profondeur, sans réussite. Davitashvili part en solo mais oublie son coéquipier lancé à pleine vitesse.

Les Verts gèrent leur avance

À la 70e minute, le coach Eirik Horneland procède à ses premiers changements : Ben Old entre en jeu à la place de Cardona, puis Louis Mouton remplace Moueffek à la 79e. Wadji tente encore sa chance sans succès avant de céder sa place à Sissoko en fin de match. Enfin, Yunis Abdelhamid fait son apparition sous les applaudissements de son ancien public.

Après trois minutes de temps additionnel, le coup de sifflet final vient sceller une victoire précieuse pour Saint-Étienne. Le deuxième succès de la saison à l’extérieur, le premier au bout de 90 minutes jouées.

Grâce à cette performance, les Verts peuvent encore espérer sauver leur place dans l’élite.

Les buts de l’ASSE en images