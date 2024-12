Dans le cadre du challenge des espoirs, l'ASSE recevait le PSG à l'Etrat ce lundi. Victorieux 2-0, voici les buts de la rencontre.

ASSE 2-0 Paris

Ce lundi 2 décembre au stade Aimé-Jacquet (13h, à huis clos)

Mi-temps : 1-0

Buts : Aiki (45e), N’Guessan (76e)

ASSE : Touré - Nzuzi, Pedro, Ndiaye, Makhloufi - Sahraoui, Amougou, Fall (puis Kies, 80e), Miladinovic - Agesilas (puis N’Guessan, 65e), Aiki. Entraîneur : Razik Nedder.

Réaction du coach Razik Nedder

"C'est du plaisir de jouer ce genre de match. On a vu aujourd'hui deux équipes joueuses, deux équipes qui pressent, deux équipes qui tiennent à avoir le ballon. Quand une des deux équipes a réussi à mettre une séquence de jeu, on voit l'équipe adverse galéré à récupérer le ballon. C'est vrai que ça nous change parce que c'est des matchs d'un niveau technique bien au-dessus de ce qu'on peut vivre au quotidien (en N3).

Dans l'intensité également. Je suis persuadé que les stats qu'on va avoir sur le match vont exploser par rapport à ce qu'on fait en championnat. On était dans un nouveau système avec un 442 losange. De manière à permettre à Igor (Miladinovic) de s'exprimer du mieux possible. Il y a du mieux pour lui. Ces matchs-là servent à faire avancer tout le monde. On a rempli Mathis (Amougou), on a rempli Igor. On a vraiment vu que dans ces matchs, de haut niveau de jeunes, on a montré beaucoup de maîtrise dans l'utilisation du ballon. Notre pressing a fonctionné.

L'intensité qu'on a mise sur ce match se rapproche de notre projet de jeu, de là où on veut aller, de l'identité du club. On a joué comme des vrais Stéphanois, avec cette volonté de gagner, de gratter, de pas râler, d'avancer, de tamponner en étant durs défensivement. J'ai trouvé ça vraiment sympa.

Retour à la N3 ce week-end. L'idée, c'est de réussir à mettre cette intensité-là aussi en championnat. La différence, c'est que quand tu mets ce pressing-là en place en championnat, les adversaires jouent long. Tu récupères les ballons et tu te casses les dents face à un bloc bas. C'est un football totalement différent. C'est pour ça que ces matchs-là nous intéressent. Et on verra si le point à Espaly était un bon point si on gagne Chambéry chez nous."

Les buts en vidéo