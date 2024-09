Le mercato estival 2024 de l’ASSE a été très agité. En effet, les Verts ont enregistré 9 arrivées + 2 prolongations (Maubleu, Abdelhamid, Nadé, Cornud, Miladinovic, Ekwah, Moueffek, Old, Boakye, Davitashvili, Stassin) mais aussi 10 départs (Chambost, Rivera, Green, Cisse, Owusu, Bladi, Bentayg, Cardona, Mbuku, Diarra).

21 mouvements qui demandent du temps au nouvel effectif de l’ASSE. Des automatismes et surtout un nécessité d’apprendre à se connaitre et à s’utiliser de la manière la plus efficiente possible. Dall’Oglio s’attèle à la tâche non sans difficulté (4 défaites et 1 victoire depuis le début de saison). Les temps ne sont pas simples dans le Forez et c’est aussi le cas pour l’un des joueurs prêtés par le club.

Bentayg, une erreur de casting de l’ASSE ?

Après une belle demi-saison avec l’ASSE, Niels Nkounkou est acheté par le club du Forez. Laurent Batlles veut en faire un homme fort de son dispositif pour la saison 2023-2024 à venir. Le joueur ne l’entend pas de cette oreille. Séduit par les approches allemandes, il ira au clash pour jouer en bundesliga. Il obtiendra gain de cause. Pour le remplacer, l’ASSE mise sur un joueur inconnu des supporters Mahmoud Bentayg. Le joueur du Raja Casablanca, après avoir attendu son Visa plusieurs jours, se rend dans le Forez.

L’arrivée répond aux critères identifiés selon le coach Batlles : « Mahmoud est un joueur porté vers l’offensive avec un volume de jeu important. Il a des qualités techniques et un bon pied gauche qu’il va pouvoir mettre au service du groupe. Son profil répond à plusieurs critères que nous avions identifiés. »

Rapidement, le joueur se montre en difficulté, notamment sur phase défensive. Il se blessera à Auxerre, après avoir inscrit son premier but sous le maillot vert. Une situation qui le tiendra éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Utilisé comme un supersub par Olivier Dall’Oglio, il jouera 23 matchs durant la saison. Pas le rendement escompté. Trop tendre pour la ligue 1, il partira en prêtavec une option d’achat à Zamalek pour la saison à venir.

Zamalek-Bentayg, les temps sont durs !

Depuis son arrivée en Egypte, le latéral marocain n’a pas encore foulé les pelouses avec l’équipe première. En effet, les égyptiens ont effectué deux rencontres de qualification pour la CAF contre un club kényan de la Police FC. Ils ont remporté la rencontre aller 1-0 à l’extérieur avant de l’emporter 2-1 à domicile. Dans les deux rencontres disputées le 14 et 20 septembre, le joueur qui appartient toujours à l’ASSE n’a pas joué.

Zamalek jouera contre son rival d’Al Ahly ce vendredi 27 septembre. L’occasion pour Mahmoud Bentayg d’enfin porter sa nouvelle tunique ? Il figure dans le groupe qui se déplace au Caire pour jouer. Le numéro 3 égyptien compte bien y lancer sa saison !