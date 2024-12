L’ASSE s’apprête à débuter le mois de décembre Les Verts joueront 2 matchs de championnat avant la coupe de France pour clôturer l’année. L’ASSE débutera 2025 par la réception de Reims au stade Geoffroy Guichard. La rencontre vient d’être programmée.

L’ASSE n’y arrive plus contre Reims.

Le bilan des réceptions des champenois dans le Chaudron est mitigé. L’ASSE n’a plus battu le Stade de Reims à domicile, depuis novembre 2018. Les 3 dernières rencontres n’ont pas été gagnées par les stéphanois. Lors de la 37ème journée de la saison 2021-2022, la victoire était impérative pour espérer se maintenir. L’ASSE s’était inclinée 2-1 dans un Chaudron vide et voyait ses dernières chances de maintien direct s’échapper. Les hommes de Pascal Dupraz étaient 19èmes avant la dernière journée. La saison précédente, les 2 équipes s’étaient neutralisées. Charles Abi avait arraché le 1-1 à la 89ème minute. Les Verts pensaient même l’emporter mais Denis Bouanga avait manqué l’immanquable dans le temps additionnel.

La saison 2019-2020 marquait un choix fort de la part de Claude Puel. Défaits 3-2 à Brest, l’ASSE s’enfonçait dans le bas de tableau. Le coach stéphanois avait donc décidé de promouvoir Jessy Moulin au poste de gardien titulaire. On ne reverra plus jamais Stephane Ruffier sous le maillot de l’ASSE. La rencontre s’était soldée sur un 1-1 avec un but rémois à la 94ème minute. Sous les ordres de Jean Louis Gasset, les Verts avaient remporté la rencontre 2-0 face au promu champenois. C’était la dernière victoire stéphanoise face au Stade de Reims. Relégués lors de la saison 2015-2016, les rémois s’étaient inclinés 3-0 au Stade Geoffroy Guichard

La réception de Reims programmée

L’ASSE débutera l’année 2025 par la réception du Stade de Reims. Les Verts affronteront les Rémois le Samedi 4 janvier à 17h au Stade Geoffroy Guichard. Une rencontre qui sera diffusée sur DAZN.

Programmation complète de la 16è journée de Ligue 1

Mercredi 18 décembre 2024 à 21h00 sur beIN SPORTS 1

AS Monaco – Paris Saint-Germain

Vendredi 3 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

OGC Nice – Stade Rennais

Samedi 4 janvier 2025 à 17h00 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Stade de Reims

Samedi 4 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

LOSC Lille – FC Nantes

Samedi 4 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Montpellier Hérault SC

Dimanche 5 janvier 2025 à 15h00 sur DAZN

RC Lens – Toulouse FC

Angers SCO – Stade Brestois 29

RC Strasbourg Alsace – AJ Auxerre

Dimanche 5 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

Olympique de Marseille – Havre AC