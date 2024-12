Depuis le changement de propriétaire en juin dernier, l'AS Saint-Étienne a entamé une nouvelle ère sous la direction d'Ivan Gazidis et de ses alliés canadiens. Très rapidement, les responsables du recrutement, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, ont été appelés à renforcer l'équipe pour la rendre plus compétitive en Ligue 1, tout en gérant prudemment les finances du club. Leurs missions sont multiples et bien définies : améliorer la qualité de l’effectif, augmenter la valeur marchande des joueurs et veiller à la maîtrise des coûts salariaux. Vaste chantier pour l'ASSE.

Améliorer la qualité de l'effectif

L’objectif principal de l'équipe de recrutement était de rendre l'ASSE plus compétitive sur le terrain. Pour cela, plusieurs joueurs ont été recrutés, notamment des talents jeunes et prometteurs. Au-delà du simple renforcement de l’équipe, l’ASSE a mis en place une stratégie visant à augmenter la valeur marchande de son effectif. L’objectif est d'ajouter certains joueurs en actifs plus lucratifs, de quoi générer des bénéfices en cas de revente. À cet égard, les jeunes joueurs ont été privilégiés, leur potentiel étant un facteur clé dans cette logique d’augmentation de la valeur marchande.

Ainsi, en décembre 2024, l’effectif stéphanois est évalué à 56 millions d'euros, en progression par rapport à la saison précédente où la valeur totale était de 47,2 millions d'euros. Ce chiffre reflète une politique de recrutement axée sur l’avenir et la rentabilité, avec un mix de jeunes talents et d'éléments plus expérimentés.

Conscient des enjeux financiers, le club a également veillé à ne pas surpayer ses recrues. La masse salariale reste sous contrôle, permettant au club de se renforcer sans compromettre ses finances. Le défi consistait à combiner qualité et coûts maîtrisés, un exercice complexe, mais nécessaire pour garantir la viabilité du projet à long terme. Seul problème et non des moindres, l'ASSE n'y est pas sur le rectangle Vert. Les carences restent très importantes pour l'heure. Les Verts devront mieux faire pour espérer se maintenir et éviter un retour en Ligue 2.

L’évolution de l’effectif de l'ASSE en chiffres

L'ASSE a connu une véritable évolution en termes de valeur marchande entre la saison 2023-2024 et la saison 2024-2025. Voici une comparaison par ligne :

Positions 2024-2025 (valeur marchande) 2023-2024 (valeur marchande) Gardien 3,90 M€ 4,95 M€ Défense 10,20 M€ 19,55 M€ Milieu 22,80 M€ 10,35 M€ Attaquant 19,10 M€ 12,35 M€ Total 56,00 M€ 47,20 M€

Cette progression des valeurs montre une concentration des talents en milieu et en attaque, où les joueurs comme Mathis Amougou (5 M€) et Zuriko Davitashvili (8 M€) jouent un rôle clé. À titre de comparaison, l’effectif de l’ASSE en 2023-2024 était dominé par une défense plus valorisée.

Le mercato comme clé pour l’avenir

Sous la direction de Gazidis, l’ASSE a renforcé son effectif en espérant être plus compétitive, mais a aussi pris des mesures pour optimiser la valeur de ses joueurs tout en maîtrisant ses dépenses. Cette approche équilibrée, axée sur le développement des jeunes talents et l’acquisition de joueurs avec un potentiel de revente, montre que l'ASSE veut se positionner sur la durée en restant rationnel dans ses investissements. Il reste désormais à voir si ces choix porteront leurs fruits sur le terrain : assurer la compétitivité du club en Ligue 1 tout en garantissant sa pérennité financière à court, moyen et long terme.

Gardiens de but :

Gautier Larsonneur (27 ans, France) : 3,50 M€

(27 ans, France) : 3,50 M€ Brice Maubleu (35 ans, France) : 300 K€

(35 ans, France) : 300 K€ Boubacar Fall (23 ans, Sénégal) : 100 K€

Défenseurs centraux :

Dylan Batubinsika (28 ans, RD Congo/France) : 2,50 M€

(28 ans, RD Congo/France) : 2,50 M€ Mickaël Nade (25 ans, France/Côte d'Ivoire) : 1,50 M€

(25 ans, France/Côte d'Ivoire) : 1,50 M€ Anthony Briançon (30 ans, France) : 800 K€

(30 ans, France) : 800 K€ Yunis Abdelhamid (37 ans, Maroc/France) : 500 K€

Arrières latéraux :

Pierre Cornud (27 ans, France) : 1,00 M€

(27 ans, France) : 1,00 M€ Léo Pétrot (27 ans, France) : 1,00 M€

(27 ans, France) : 1,00 M€ Yvann Maçon (26 ans, France/Guadeloupe) : 2,00 M€

(26 ans, France/Guadeloupe) : 2,00 M€ Dennis Appiah (32 ans, France/Ghana) : 900 K€

Milieux défensifs :

Pierre Ekwah (22 ans, France/Ghana) : 4,00 M€ (Pret)

(22 ans, France/Ghana) : 4,00 M€ (Pret) Lamine Fomba (26 ans, France/Mali) : 1,00 M€

(26 ans, France/Mali) : 1,00 M€ Louis Mouton (22 ans, France) : 800 K€

(22 ans, France) : 800 K€ Thomas Monconduit (33 ans, France) : 300 K€

Milieux centraux :

Mathis Amougou (18 ans, France/Cameroun) : 5,00 M€

(18 ans, France/Cameroun) : 5,00 M€ Benjamin Bouchouari (23 ans, Maroc/Belgique) : 3,00 M€

(23 ans, Maroc/Belgique) : 3,00 M€ Aïmen Moueffek (23 ans, Maroc/France) : 2,50 M€

(23 ans, Maroc/France) : 2,50 M€ Florian Tardieu (32 ans, France) : 700 K€

Milieux offensifs :

Augustine Boakye (24 ans, Ghana) : 3,00 M€

(24 ans, Ghana) : 3,00 M€ Igor Miladinovic (21 ans, Serbie) : 2,50 M€

Attaquants :

Ben Old (22 ans, Nouvelle-Zélande) : 800 K€

(22 ans, Nouvelle-Zélande) : 800 K€ Zuriko Davitashvili (23 ans, Géorgie) : 8,00 M€

(23 ans, Géorgie) : 8,00 M€ Mathieu Cafaro (27 ans, France) : 2,00 M€

(27 ans, France) : 2,00 M€ Lucas Stassin (20 ans, Belgique) : 5,00 M€

(20 ans, Belgique) : 5,00 M€ Ibrahim Sissoko (29 ans, Mali/France) : 2,50 M€

(29 ans, Mali/France) : 2,50 M€ Ibrahima Wadji (29 ans, Sénégal) : 800 K€

