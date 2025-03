Rien n’y fait, l’ASSE n’en finit plus de concéder des penalties cette saison. Le match nul face au Havre (1-1) a vu les Verts offrir leur 14e penalty en Ligue 1 cette saison, un triste record qui place l’ASSE en tête des cinq grands championnats européens dans cette catégorie peu flatteuse. Un chiffre d’autant plus accablant que le précédent record en Ligue 1 remontait à la saison 2017/18 avec le Dijon FCO (14).

Eirik Horneland, l’entraîneur de l'ASSE, n’a pas caché son agacement après la rencontre, pointant du doigt des erreurs récurrentes et un manque de discipline criant.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur norvégien n’a pas mâché ses mots pour qualifier cette situation : « Je n’ai pas besoin de traduction pour savoir que quatorze c’est un grand nombre en français. Tous ces pénaltys que nous concédons sont un mélange de plusieurs choses. Ça vient de notre façon de faire sur le terrain. On concède des situations stupides à nos adversaires. »

Le coach stéphanois a pris en exemple le penalty concédé face au Havre, résultant d’une touche mal gérée et d’une main involontaire de Benjamin Bouchouari : « Sur celui contre Le Havre, il arrive d’une remise en jeu, il ne fallait pas concéder la touche aussi bêtement, on pouvait l’éviter. Ensuite sur le centre, j’ai envie de dire que le ballon arrive de façon assez malheureuse sur la main de Bouchouari. »

Un manque de discipline récurrent

Au-delà de l’incident face au Havre, Horneland déplore un problème plus profond : « Tous ces pénaltys, c’est vraiment le mélange de plein de petits détails. Il y a un manque d’agressivité, un manque de discipline, il faut être plus solide quand les actions se rapprochent de notre surface de réparation. »

Le technicien norvégien pointe également du doigt un aspect tactique insuffisant qui expose trop souvent son équipe à des situations dangereuses : « Selon moi, si tu pratiques un meilleur football, avec un style de meilleure qualité, tu évites de concéder ce genre d’occasions. Toute l’équipe doit travailler. »

Ce constat semble partagé par une partie des supporters, exaspérés par ces erreurs répétées qui coûtent cher dans une course au maintien plus serrée que jamais.

Larsonneur, la lueur d’espoir

Si l’ASSE a réussi à éviter la défaite au Havre, c’est en grande partie grâce à Gautier Larsonneur. Le portier stéphanois a repoussé le penalty d’Abdoulaye Touré avant d’être trahi par ses défenseurs, incapables de dégager le ballon sur le second ballon.

Horneland n’a d’ailleurs pas manqué de souligner le manque de soutien autour de son gardien : « Larsonneur ce soir, il arrête le penalty et il aurait dû avoir plus d’aide sur le second ballon. Il a clairement manqué de soutien. »

Le portier stéphanois est sans doute l’un des rares motifs de satisfaction côté ASSE cette saison, mais il ne pourra pas indéfiniment sauver les siens face à des situations aussi récurrentes.

Un record peu glorieux en vue pour l'ASSE

Avec 14 penalties concédés, l’ASSE se rapproche dangereusement du record historique de la Ligue 1 détenu par le Stade Malherbe de Caen (15) lors de la saison 2014-2015. Un chiffre qui illustre l’énorme fragilité défensive des Verts, qui ont déjà encaissé 57 buts en 25 journées.

Si rien ne change, ce record pourrait bien tomber lors des prochaines rencontres, un symbole de plus de la saison cauchemardesque que vit le club stéphanois.

Pour Eirik Horneland, l’urgence est désormais de corriger au plus vite cette indiscipline chronique sous peine de voir l’ASSE glisser encore un peu plus vers la Ligue 2. Le déplacement à Montpellier, lanterne rouge, s’annonce déjà comme un tournant décisif.