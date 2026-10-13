L’ASSE pourrait enregistrer un retour important avant son déplacement sur la pelouse du Red Star, samedi soir. Absent face à Rodez (2-0), Julien Le Cardinal a repris l’entraînement en ce début de semaine. Une évolution encourageante qui devrait lui permettre de postuler à une place dans le groupe d’Ian Cathro. À quelques jours d’un affrontement direct entre les deux premiers de Ligue 2, le retour du défenseur constituerait un renfort précieux pour les Verts.

Après avoir renoué avec la victoire face à Rodez, l’ASSE prépare désormais l’un des rendez-vous les plus attendus de son début de saison. Les Stéphanois se déplaceront samedi au stade Bauer pour défier le Red Star, leur dauphin au classement.

Et Ian Cathro pourrait bénéficier d’une bonne nouvelle dans la préparation de cette rencontre.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

ASSE : Julien Le Cardinal a retrouvé l’entraînement

Absent du groupe face à Rodez, Julien Le Cardinal a repris l’entraînement en ce début de semaine.

Le défenseur stéphanois avait été ménagé après avoir reçu une béquille lors du déplacement à Metz, avant la trêve internationale. Il n’avait pas participé à la rencontre amicale contre le FC Sion, puis avait également manqué la réception de Rodez.

Son retour sur les terrains d’entraînement constitue donc un signal positif.

Sauf nouveau contretemps, Le Cardinal devrait pouvoir postuler à une place dans le groupe pour le déplacement au Red Star. Reste à savoir si Ian Cathro décidera de le réintégrer directement dans son onze de départ.

Une concurrence relancée dans la défense des Verts

Ce retour potentiel intervient alors que l’ASSE vient de réaliser une prestation défensive encourageante contre Rodez.

Privé de Le Cardinal et de Chico Lamba, Ian Cathro avait notamment choisi de repositionner Kévin Pedro dans l’axe droit de sa défense.

Un choix particulièrement convaincant. Le jeune Stéphanois a livré une prestation solide, avec quatre tacles réussis sur quatre, trois interceptions et cinq dégagements selon les statistiques de Sofascore.

Cette performance pourrait donner matière à réflexion au staff stéphanois.

Le Cardinal reste un élément important de l’effectif, mais Pedro a prouvé qu’il pouvait constituer une solution crédible dans l’axe. Sohaib Naïr a également participé à la solidité retrouvée de l’équipe.

Ian Cathro pourrait ainsi disposer de plusieurs options pour composer sa défense face au Red Star.

Le Cardinal, un renfort précieux pour le choc au sommet

Le calendrier ne laisse aucun répit aux Stéphanois. Après Rodez, l’ASSE s’apprête à défier une formation du Red Star qui reste sur quatre victoires consécutives.

Dans ce contexte, récupérer un joueur de l’expérience de Julien Le Cardinal représenterait un atout supplémentaire.

Le défenseur apporte de la solidité, de la lecture du jeu et une capacité à organiser son secteur défensif. Des qualités qui pourraient peser dans une rencontre où les Verts devront résister à une équipe particulièrement en confiance.

Reste désormais à confirmer sa disponibilité lors des dernières séances de la semaine.

Son retour à l’entraînement est en tout cas une première étape encourageante. Et à quelques jours du déplacement à Bauer, Ian Cathro pourrait bien récupérer son capitaine au meilleur moment.