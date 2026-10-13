Arrivé cet été en provenance de Go Ahead Eagles Deventer, Jakob Breum fait partie des éléments incontournables du début de saison de l’ASSE. Titularisé ce samedi face à Rodez, le joueur offensif est impliqué sur les deux buts stéphanois ! Retour en vidéo sur sa prestation du week-end.

L’adaptation de Jakob Breum au sein de l’effectif de l’ASSE a été particulièrement rapide. Dès ses premières minutes face à Sochaux, le Danois a montré de nombreuses qualités. Parmi elles : sa vision et sa lecture du jeu, sa technique et sa précision dans les transmissions. Lors de la victoire 3-0 lors de la première journée, Jakob Breum a délivré une passe décisive et inscrit un but. Une très belle façon de débuter sa saison ! Depuis, il enchaîne, à l’image de sa prestation décisive face à Rodez.

Jakob Breum, devenu un incontournable à l’ASSE

Sorti peu avant la demi-heure de jeu lors du succès 4-0 face à Grenoble le 22 août dernier, sa situation inquiétait. Preuve de son impact dans le collectif stéphanois. Ian Cathro avait immédiatement réagi et s’était montré plutôt rassurant : « Jakob ? Il a senti une pointe dans l’ischio, comme une contracture. On a dû prendre une décision, c’était un choix de précaution. Il ne faut pas forcer quand nous avons ce genre de sensation. »

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Jakob Breum n’avait ainsi pas pris part au déplacement à Dijon. Il est réapparu la semaine suivante lors de la réception de Montpellier et a peu à peu pu retrouver du rythme. Cette alerte musculaire semble aujourd’hui bien loin. Jakob Breum était titulaire face à Rodez et a disputé 72 minutes de jeu avant d’être remplacé par Adam Baallal.

Encore une fois décisif

Jakob Breum s’est une nouvelle fois illustré au sein du collectif de l’ASSE. Le Danois a été passeur décisif sur l’ouverture du score signée Thierno Ballo. Une passe décisive au millimètre, dans les pieds de son coéquipier. En seconde mi-temps, Breum s’est encore illustré en servant Augustine Boakye qui a parfaitement conclu !

Omniprésent, le Danois a touché 54 ballons. Il a réussi 91 % de ses passes et subi deux fautes. Il a également remporté 2 des 3 duels qu’il a disputés au sol. Au total, Jakob Breum a parcouru 8,6 km et atteint une vitesse maximale de 29,2 km/h. Le milieu de terrain de l’ASSE a d’ailleurs réalisé 11 sprints sur ses 72 minutes jouées. Une prestation de très bon niveau. Dans une compilation de sa rencontre, publiée sur X, La Mise Au Vert vous propose de revivre le match de Jakob Breum !