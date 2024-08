Vincent Hognon, ancien joueur stéphanois de 2002 à 2007 et entraîneur de Brice Maubleu, s’est livré pour nos soins sur l’arrivée du portier grenoblois. Il a partagé aussi avec nous son ressenti sur la montée des Verts, mais également sur l’actualité de l’ASSE (Saison à venir, Nouvelle direction, etc). Il se livre comme à son habitude sans détours. Entretien.

Peuple-Vert.fr : Brice Maubleu devrait signer à l’ASSE bientôt. Il est déjà à Saint-Étienne en ce moment pour passer ses tests médicaux. Il a été votre capitaine à Grenoble. Pouvez-vous nous le décrire humainement ?

Vincent Hognon : C’est quelqu’un de très facile à vivre, ce qui est un rêve pour beaucoup d’entraîneurs. Il n’y a jamais de problème avec lui, il est toujours à l’écoute et a un véritable esprit collectif. Il est constamment soucieux de rendre service à l’équipe. Il pense toujours plus à l’équipe qu’à lui-même.

Il a été votre capitaine, j’imagine qu’il a souvent été un relais pour vous en tant que coach ?

Oui, tout à fait. Comme plusieurs autres anciens du groupe, il comprenait bien ce qu’on lui disait et il était souvent d’accord avec moi lors de nos discussions. Mais au-delà de ça, c’est vraiment une bonne pioche, car il est performant humainement et sportivement. Pour moi, un joueur doit d’abord être performant sur le terrain. Et avec moi, il a été très performant. On a su le mettre dans de bonnes conditions, mais il n’y a pas que ça. C’est quelqu’un de très agréable, facile à vivre, rarement en colère. C’est vraiment une crème.

Et concernant son rôle de doublure, lui qui a été numéro un à Grenoble pendant plusieurs années, pensez-vous que ce rôle lui conviendra ?

S’il vient, c’est qu’il sait à quoi s’attendre. Rien n’est jamais figé dans le football. Il y a un excellent gardien devant lui, mais Brice est aussi un très bon gardien. Il y aura les coupes, la saison est longue, et Saint-Étienne retrouve la Ligue 1. Son expérience sera précieuse pour l’équipe, même si ce n’est pas forcément en termes de matchs de Ligue 1, mais plutôt en termes de vécu, d’âge et d’années passées au haut niveau. Il a beaucoup d’expérience à apporter. Je suis vraiment heureux pour lui. C’est une belle opportunité de découvrir un club comme Saint-Étienne, même si c’est un peu tard dans sa carrière. Ça va le changer, c’est sûr.

Oui, surtout qu’il a passé la quasi-totalité de sa carrière à Grenoble.

Exactement. Ça va lui changer, que ce soit au niveau des infrastructures, de l’ambiance au stade, ou de l’engouement des supporters. La passion et l’exigence sont plus fortes à Saint-Étienne, mais je pense qu’il sera rapidement adopté. C’est vraiment quelqu’un de très gentil et de sincère.

Sportivement parlant, comment le décririez-vous ?

C’est un gardien qui a été décisif avec moi à de nombreuses reprises, notamment dans les moments clés. Il a une très grande envergure, il est bon sur les penalties. Je pense que Saint-Étienne s’en souvient.

Oui, Charbonnier s’en souvient bien…

Voilà, il est excellent grâce à son envergure, aussi bien dans les airs que sur sa ligne, où il a d’excellents réflexes.

Et au niveau de son jeu au pied ?

Ce n’est pas son point fort, mais il fait les bons choix. Cela dit, ce n’est pas un domaine où il excelle particulièrement. Son rôle principal est avant tout d’arrêter les buts. On oublie parfois l’essence même des postes. C’est bien d’avoir un gardien qui joue bien au pied, mais ce qui compte, c’est le nombre de points qu’il peut faire gagner à l’équipe. Et là-dessus, Brice a été très performant avec moi.

En tant qu’ancien de la maison verte et ex-entraîneur de Brice Maubleu, avez-vous été en contact avec lui ou le club depuis qu’il est en négociation avec l’ASSE ?

On a déjà parlé de Saint-Étienne, mais depuis qu’il est en contact avec le club, non, je ne l’ai pas eu.

Et du côté de Saint-Étienne, aucun contact non plus, par exemple avec Loïc Perrin ?

Non, rien du tout.

Parlons un peu de l’actualité de l’ASSE. Le club remonte en Ligue 1. J’imagine que, en tant qu’ancien Stéphanois, cela vous fait plaisir ?

Bien sûr ! C’est un club qui avait fait des erreurs en descendant, mais ils ont rectifié le tir. Il a fallu deux saisons pour remonter, mais ils l’ont fait logiquement. Depuis l’arrivée d’un certain équilibre défensif, ils ont créé une dynamique positive, et quand c’est le cas à Saint-Étienne, ça t’amène au bout. On l’avait vécu, et bravo à eux pour ce qu’ils ont réalisé ces six derniers mois.

À mi-saison, ce n’était pourtant pas gagné pour l’ASSE, non ?

Non, mais ils avaient déjà un bon potentiel. Ils ont renforcé l’équipe en recrutant de bons joueurs, ce qui a fait la différence. Quand l’ASSE peut recruter Cardona, Mbuku et Maçon, c’est un luxe pour une équipe de ligue 2.

Et le changement de direction du club, qu’en pensez-vous ?

L’impression est bonne. Les nouveaux investisseurs de l’ASSE semblent solides, contrairement à d’autres clubs français repris par des étrangers. Ils font les choses dans l’ordre, et cela me semble un excellent choix de la part des anciens présidents. C’est bien qu’ils partent sur une remontée, ils ont toujours été là, même dans les moments difficiles.

Qu’attendez-vous de Saint-Étienne pour cette saison en termes de résultats ?

D’abord, il faut viser le maintien. Le retour en Ligue 1 est un gros challenge. Le niveau est très élevé, et l’écart entre la Ligue 1 et la Ligue 2 grandit d’année en année.

Et de votre côté, depuis votre départ de Grenoble, quelles sont les nouvelles ?

Quelques contacts, mais rien qui ne m’a vraiment séduit. Je prends mon temps pour trouver un projet qui me correspond, à la fois sportivement et humainement. Une belle aventure, comme entraîner un club de Ligue 2 avec l’ambition de remonter, ce serait intéressant, mais les opportunités sont rares.

Ce serait forcément un rôle d’entraîneur, ou bien un rôle de sélectionneur ou de directeur sportif vous intéresserait-il ?

Pourquoi pas, mais pour l’instant, je me concentre sur un rôle d’entraîneur. J’ai eu des contacts avec une sélection, on verra bien. Mais ce que je veux avant tout, c’est faire un choix personnel qui me motive.

Nos remerciements à Vincent Hognon pour sa disponibilité.