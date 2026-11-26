Cinq jours après les événements qui ont entouré le déplacement des supporters de l’ASSE à Reims, Ian Cathro a pris la parole en conférence de presse. Interrogé sur le traitement réservé au Peuple Vert, le technicien écossais n’a pas caché son incompréhension. Un discours fort sur la place des supporters dans le football.

Ian Cathro appelle chacun à prendre ses responsabilités

Le déplacement avorté de nombreux supporters stéphanois en Champagne continue de faire parler. Alors que les associations de supporters ont annoncé leur volonté de poursuivre leurs démarches en justice, Ian Cathro a livré son sentiment ce jeudi.

« Il y a ce que je peux ressentir, mais aussi des choses que j’ai du mal à comprendre. En tout cas, ces situations doivent être examinées dans le cadre d’un véritable processus, avec une véritable procédure. Mon opinion, c’est que ce sont des situations qui ne devraient pas arriver. Toutes les parties prenantes doivent faire preuve de responsabilité pour s’assurer qu’elles ne se reproduisent pas. »

Le coach de l’ASSE défend la passion des supporters

Samedi dernier, l’entraîneur stéphanois avait déjà tenu à dédier la victoire de ses joueurs aux supporters. Quelques jours plus tard, l’Écossais a tenu à rappeler ce que ces derniers apportent au football.

« Ce que je ressens, moi, c’est de la tristesse, de la frustration, peut-être même de la colère. Parce que tout le monde aime voir un match de football, parler de la compétition, de ce championnat. Tout le monde aime voir de belles images de public et cette passion qui entoure le football. Ce sont des émotions que cela suscite chez chacun de nous, et elles viennent très souvent de ces personnes qui aiment le football, qui aiment leur club, qui se déplacent et qui donnent beaucoup de leur temps et de leur argent pour participer à ces rencontres. »

Sans remettre en cause la nécessité d’encadrer les déplacements, Ian Cathro souhaite que les événements de samedi ne se reproduisent plus.

« Il faut évidemment créer les conditions nécessaires et prendre les bonnes décisions pour que les choses se déroulent de manière responsable. Mais il y a des choses, dans la séquence de samedi, qui ne devraient pas arriver. »

Loin de vouloir s’immiscer dans le volet juridique du dossier, le technicien élargit son propos à l’ensemble des supporters français.

« Je n’ai pas une connaissance complète du dossier, donc je ne peux pas le commenter dans les détails. Mais ce que je voudrais dire, c’est que c’est une situation que je n’aimerais pas voir se reproduire, quel que soit le club concerné et quels que soient les supporters. »