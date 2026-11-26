Alors que l’ASSE féminine profite d’une coupure en Seconde Ligue, quatre Stéphanoises ont été retenues avec leur sélection nationale. Eden Alzamora, Romaïssa Ihssan et Jinène Mazhoud représenteront leurs pays chez les jeunes. De son côté, Inna Hlushchenko disputera un barrage décisif contre l’Angleterre, avec une qualification pour la Coupe du monde 2027 en ligne de mire.

Eden Alzamora retrouve les Bleuettes !

À seulement 15 ans, Eden Alzamora poursuit son ascension ! La jeune milieu de terrain stéphanoise figure parmi les vingt joueuses convoquées par Peggy Provost pour le prochain rassemblement de l’équipe de France U17.

Les Bleuettes se retrouveront le lundi 30 novembre, avant de prendre la direction de l’Italie. Un stage de quatre jours les attend, avec une rencontre amicale contre la sélection italienne. Le coup d’envoi sera donné le jeudi 3 décembre à 11h, au Centre de préparation olympique de Tirrenia.

Un nouveau rendez-vous international pour Alzamora, désormais habituée à évoluer au-dessus de sa catégorie d’âge. Régulièrement alignée avec les U19 de l’ASSE, elle avait déjà été convoquée avec les Bleuettes en septembre.

Depuis, la Stéphanoise a franchi une nouvelle étape. En octobre, elle a participé aux trois rencontres du premier tour qualificatif à l’Euro U17 2027. La France avait largement dominé Israël (6-0), avant de battre la Suède (2-1). Malgré une lourde défaite contre les Pays-Bas (0-5), les Françaises avaient validé leur qualification pour le deuxième tour.

Ce déplacement en Italie doit désormais permettre de préparer les prochaines échéances européennes. Une occasion supplémentaire pour Alzamora de confirmer sa place dans le groupe tricolore.

Ihssan et Mazhoud également appelées en sélection !

Eden Alzamora ne sera pas la seule représentante du centre de formation stéphanois sur la scène internationale ! Deux autres joueuses de l’équipe U19, dirigée par Marc-Antoine Brihat, ont également été retenues.

Romaïssa Ihssan rejoindra la sélection marocaine U20. Déjà habituée aux rassemblements internationaux, la jeune Stéphanoise poursuit ainsi son parcours avec les Lioncelles de l’Atlas.

Jinène Mazhoud portera quant à elle les couleurs de la Tunisie U17. Une nouvelle opportunité de progresser au contact du football international et de poursuivre son développement.

Au total, trois joueuses de l’équipe U19 de l’ASSE seront donc concernées par cette trêve internationale. Une belle représentation pour la formation stéphanoise, qui voit plusieurs de ses jeunes éléments régulièrement appelés en sélection.

À leur retour, les trois Vertes retrouveront Saint-Étienne pour préparer une dernière échéance importante. Les joueuses de Marc-Antoine Brihat affronteront Dijon, le dimanche 6 décembre 2026, pour conclure la première phase du championnat National U19.

Hlushchenko face à l’Angleterre pour le Mondial 2027 !

L’enjeu sera encore plus important pour Inna Hlushchenko ! L’attaquante de l’ASSE figure parmi les 24 joueuses retenues par la sélectionneuse ukrainienne Iya Andrukhiv pour les derniers barrages européens de qualification à la Coupe du monde 2027.

Après avoir éliminé la Slovaquie lors du premier tour, les Ukrainiennes devront désormais franchir un obstacle autrement plus imposant : l’Angleterre, double championne d’Europe en titre.

La première manche se disputera le mardi 1er décembre, à la Pinatar Arena de San Pedro del Pinatar, en Espagne. En raison de la guerre, l’Ukraine continue de délocaliser ses rencontres à domicile. Le retour aura lieu le samedi 5 décembre, dans l’enceinte mythique de Wembley, à Londres. Deux rencontres qui détermineront la suite du parcours ukrainien vers le Mondial brésilien.

Arrivée cet été dans le Forez en provenance de Lille, Hlushchenko retrouve donc sa sélection après le rassemblement d’octobre. Elle avait notamment participé à la victoire ukrainienne lors du match retour face à la Slovaquie.

D’autres internationales dans les rangs de l’ASSE

La section féminine stéphanoise possède plusieurs autres joueuses habituées aux sélections nationales.

Noélie Chovin sort notamment d’une Coupe du monde U17 disputée avec les Bleuettes au Maroc. Jana Žufánková avait également été concernée par la campagne qualificative de la République tchèque, éliminée par l’Écosse en octobre.

Chez les jeunes, Sara Mujdžić avait participé aux qualifications de l’Euro U19 avec la Bosnie-Herzégovine. Elle s’était notamment illustrée en inscrivant un but contre le Danemark.

Ces différentes expériences confirment la dimension internationale de l’effectif stéphanois, aussi bien chez les professionnelles que dans les catégories de jeunes.

Pour les Vertes, ces rendez-vous internationaux précéderont le retour à la compétition. L’ASSE se déplacera au Havre le 9 décembre en Coupe LFFP, avant de retrouver Montauban en Coupe de France. L’objectif sera ensuite de poursuivre leur série de six victoires consécutives en Seconde Ligue, avec un déplacement à Grenoble le 20 décembre.

Sources : ASSE, FFF, UAF.