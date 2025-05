Présent en conférence de presse, Eirik Horneland (ASSE) a évoqué le manque de régularité et sur le fait de ne pas avoir surfé sur la belle victoire du derby (2-1). Extraits.

Comment expliquer de ne pas avoir surfer sur le derby et la grosse performance ? "Oui, on a parlé de ce problème de continuité après le derby et quand on débriefait la rencontre de Strasbourg, c'est ce qui nous a manqué. Monaco, pour moi, je pense que ça reste malgré tout un match correct de notre part. Il ne faut pas oublier qu'à 20 minutes de la fin, il y avait toujours un partout. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un adversaire qui est vraiment très fort avec vraiment des top joueurs et un style de jeu qui est pratiqué sur une longue période. Je pense malgré tout qu'on aurait pu faire un peu mieux contre Monaco. Il y avait plus de choses à faire contre Monaco que face à Strasbourg. J'ai trouvé que notre niveau d’engagement, de dépense contre Lyon, n’a pas été validé depuis.

Oui, je suis d'accord qu'il y a un problème de régularité, de consistance tout au long des matchs. Les chiffres le montrent, les chiffres le prouvent. Maintenant, il nous reste deux matchs pour montrer cette qualité qui nous a manqué depuis le début de saison."

"Pour moi, c'est avant tout un manque de qualité au global parce que nos chiffres sont plutôt bons. La possession de balles a augmenté. Nos occasions de but aussi. Mais sur l'ensemble des rencontres, on continue de manquer de régularité, de consistance. On voit qu'on n'est pas capable de garder le rythme assez longtemps pour tenir un résultat, donc c'est plutôt à ce niveau-là que je verrai notre manque de régularité."

"Il y a beaucoup à faire à Saint-Etienne. Ça s'explique aussi sûrement par un manque de discipline collective." (Horneland avant Reims-ASSE)

Eirik Horneland (ASSE) : "En revanche, quand on ne l'a pas, on manque peut-être un peu plus d'organisation collective, d'envie de ne pas concéder de situation parce qu'elles arrivent malgré tout assez trop souvent, on se retrouve dans des positions assez étranges lorsqu'on n'a pas le ballon. Et c'est ce qui explique qu'on concède ces occasions. J'ai du mal à pointer, à trouver une explication précise sur ce point-là. Je m'attache plutôt à augmenter le niveau général de l'équipe, que ce soit sur l'attaque, la défense et sur la concentration, le physique et la technique. Donc c'est vraiment pour moi une question qui s'inscrit dans un cadre plus large. Je pense qu'on a beaucoup à faire sur la discipline, le focus, la concentration, les choses simples."

"C'est aussi quelque chose de culturel. Pour moi, il y a beaucoup à faire à Saint-Etienne. Ça s'explique aussi sûrement par un manque de discipline collective. Il faut montrer plus d'applications. C'est vraiment quelque chose de culturel qui met toujours un certain temps à arriver. C'est là où j'ai, moi, le plus de travail à fournir."