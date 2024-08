L’ASSE reçoit ce samedi Le Havre pour un match importantissime. Le premier du retour du club en ligue 1. L’occasion pour les hommes de Dall’Oglio d’ouvrir leur compteur points et de lancer définitivement leur saison. Durant cette année 2024-2025 faite de 34 épisodes, le maintien sera l’objectif principal. Pour rappel, le premier épisode a offert une courte défaite en principauté (1-0).

Cette semaine, l’ASSE a enregistré deux arrivées. La première est celle du gardien de Grenoble Brice Maubleu. Il arrive comme doublure de Gautier Larsonneur et sera dans le groupe de ce samedi soir. Sera-t-il accompagné de Pierre Cornud qui a signé aujourd’hui ? Le latéral gauche arrive en provenance du Maccabi Haifa, club dans lequel il a joué avec un certain Dylan Batubinsika. De plus, le natif d’Avignon a connu Olivier Dall’Oglio a Dijon en 2016-2017.

Pierre Cornud est prêt…

Le joueur de 27 ans qui est formé à Montpellier a effectué toute la préparation avec son club israélien. Aussi, il a disputé deux rencontres officielles en qualifications de conférence League. Deux matchs durant lesquels il a joué respectivement 90 et 106 minutes de jeu. Ce qui montre que le joueur est d’ores et déjà prêt physiquement a joué ce week-end.

Il devrait découvrir le groupe demain pour son premier entraînement.

… et qualifié pour ASSE-HAC !

Alors que sa signature est intervenue plus de 48h avant la prochaine rencontre, les délais des démarches administratives pour que le joueur puisse être qualifiable répondent aux attentes de la LFP. Ainsi, le joueur est disponible et pourrait connaître le chaudron dès ce week-end. Pour rappel, les Verts joueront ce samedi à 21h contre le Havre.

Jouera-t-il d’entrée ou non ? Sera-t-il présent dans le groupe ? Toutes ces questions appartiennent au staff de l’ASSE et plus précisément à Olivier Dall’Oglio. Début de réponse demain vers 18h avec la sortie officielle du groupe de 20 joueurs qui affrontera le HAC.