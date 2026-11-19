Marten-Chris Paalberg attend toujours ses premiers pas officiels avec l’équipe première de l’ASSE. Mais le jeune Estonien travaille chaque jour avec les professionnels et révèle un échange encourageant avec Ian Cathro. Son entraîneur envisage bien de compter sur lui, avec un rôle qui pourrait surprendre les supporters.

Il fait partie des joueurs que le public stéphanois connaît encore peu. Arrivé dans le Forez en début d’année, Marten-Chris Paalberg a surtout dû composer avec une blessure avant de reprendre la compétition avec la réserve.

Dans un entretien accordé à Soccernet le 10 novembre, l’attaquant a détaillé sa situation. « Oui, je m’entraîne chaque jour avec l’équipe première. Pour le moment, je joue simplement avec la réserve. Mon environnement habituel reste bien celui de l’équipe première. »

« Il m’a dit qu’il me voyait dans ses plans »

Le changement d’entraîneur intervenu cet été n’a pas remis en cause sa place dans le projet. Paalberg raconte avoir rapidement échangé avec Ian Cathro.

« Cela n’a pas changé ma situation. Quand il est arrivé, nous avons tout de suite discuté. Il m’a dit que je lui plaisais et qu’il me voyait dans ses plans. Il fallait simplement que je retrouve la santé, puis que je lui montre progressivement ce dont je suis capable. »

Reste à gagner ses premières minutes. Sur ce point, le jeune attaquant ne réclame rien et ne donne aucune échéance : « Je ne peux pas le dire, c’est à l’entraîneur de décider. Pour le moment, c’est forcément difficile : l’équipe première est en tête du classement et les attaquants marquent des buts. Je fais simplement mon travail. L’occasion viendra et ce sera alors à mon tour de me montrer. »

« Après l’entraînement, tout le monde a les mains sur les genoux »

L’Estonien mesure aussi les exigences du groupe professionnel. Son retour lui a demandé un temps d’adaptation.

« Les entraînements sont très intenses et difficiles pour tout le monde. Après les séances, tout le monde a les mains sur les genoux. Les premières semaines après mon retour ont été compliquées, mais les choses se sont progressivement améliorées. Je sens que je m’en sors plutôt bien. Les entraîneurs me font aussi de bons retours et tout cela me convient. »

Le staff attend néanmoins davantage d’initiative : « Je ne saurais pas dire exactement où je me situe dans la hiérarchie. Mais les entraîneurs insistent auprès des jeunes pour que nous en fassions davantage et que nous progressions, afin de pouvoir nous lancer dans le grand bain. »

« Ils veulent que je prenne davantage d’initiatives, que je réclame le ballon et que je sois encore plus actif pour continuer à progresser. »

Paalberg repositionné par Cathro ?

C’est l’une des révélations les plus intéressantes de l’entretien : Paalberg ne travaille pas uniquement comme un avant-centre chargé d’attaquer la profondeur.

« L’équipe première comme la réserve jouent avec deux attaquants, et dans les deux équipes, l’un des deux décroche un peu. Avec la réserve, l’attaquant qui joue à mes côtés est davantage un pur avant-centre. Moi, je suis plus technique et ils veulent donc davantage me voir au poste de numéro dix. »

« Cela me convient aussi, parce que c’est bien d’avoir plusieurs possibilités. Dernièrement, j’ai davantage joué à ce poste, ou même dans un rôle de faux neuf. »

Une évolution qu’il accepte, tout en conservant ses habitudes de buteur : « Je l’ai aussi dit aux entraîneurs : comme j’ai pratiquement toujours joué attaquant, c’est encore là que je préfère évoluer et que j’ai le plus de repères. Jouer numéro dix avec la réserve reste un peu difficile. Il faut s’habituer à jouer avec deux attaquants. »

« J’aime aussi recevoir davantage le ballon et participer au jeu. Aujourd’hui, c’est un peu du cinquante-cinquante entre les deux rôles, mais pour le moment, j’aimerais quand même jouer davantage tout devant. »

L’ASSE dispose donc d’un jeune attaquant qui apprend à élargir son registre. À lui de montrer que cette polyvalence peut devenir un argument pour entrer dans la rotation de Cathro.