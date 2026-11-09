La victoire contre Laval a permis à l’ASSE de repartir après Guingamp. Elle a aussi fait évoluer la répartition du temps de jeu. Entre les joueurs qui enchaînent, les retours et les choix de Ian Cathro, plusieurs tendances se dessinent avant la parenthèse en Coupe de France.

Gagner, puis gérer. Face à Laval samedi, l’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire grâce à Irvin Cardona et Jakob Breum (2-0). Une fois l’écart creusé, Ian Cathro a utilisé ses cinq changements pour apporter du sang frais et donner des minutes à son banc.

Le technicien avait également modifié sa défense au coup d’envoi. Kévin Pedro a retrouvé l’axe aux côtés de Julien Le Cardinal, tandis que Ben Old a commencé à gauche. Sohaib Naïr est ainsi resté sur le banc, sans entrer au cours de la rencontre. Un choix qui contraste avec son début de championnat : ses dix premières apparitions avaient toutes été des matchs complets.

Pedro et Csongvai franchissent les 1 000 minutes

En tête du classement des temps de jeu de l’ASSE, Kévin Pedro conserve sa courte avance sur Áron Csongvai. Les deux joueurs ont disputé l’intégralité de la rencontre face à Laval et deviennent les premiers Stéphanois à dépasser les 1 000 minutes de Ligue 2 cette saison.

Le défenseur atteint 1 046 minutes, contre 1 035 pour le Hongrois. Derrière eux, Maxime Bernauer passe devant Augustine Boakye. Le Cardinal dépasse également Naïr, dont le compteur reste bloqué à 900 minutes.

Ces évolutions rappellent que les places restent disputées. Pedro peut jouer dans le couloir comme dans l’axe, ce qui offre plusieurs possibilités à Cathro pour composer sa défense. Face à Laval, cette polyvalence a permis d’associer Le Cardinal au jeune international congolais et de titulariser Old à gauche.

Lamba rejoue, Breum et Cardona font la différence

La rencontre a aussi permis à Chico Lamba de retrouver le terrain. Entré à la place de João Ferreira à l’heure de jeu, le Portugais a disputé trente minutes et doublé son total en championnat. Il reste loin des défenseurs les plus utilisés, mais peut désormais espérer enchaîner.

Devant, Breum et Cardona ont particulièrement bien utilisé leur temps de jeu. Chacun a inscrit un but et offert l’autre à son partenaire lors de ce succès face à Laval. Le Danois est sorti à la 71e minute, tandis que l’attaquant maltais a laissé sa place à Joshua Duffus à la 80e.

Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali ont également participé à la seconde période. Leurs entrées entretiennent la concurrence dans un groupe qui va maintenant aborder un rendez-vous différent avec la coupe de France.

La Coupe de France va changer la donne

Avec les départs de plusieurs internationaux pendant la trêve, Ian Cathro devra adapter son équipe pour affronter Rumilly-Vallières.

Les joueurs moins utilisés peuvent y voir une occasion de gagner du terrain. Pour le staff, il faudra trouver une équipe capable de se qualifier malgré les absences. Le championnat a installé une hiérarchie ; la Coupe peut offrir à certains la possibilité de la bousculer.

Les temps de jeu après ASSE–Laval