La victoire contre Laval a permis à l’ASSE de repartir après Guingamp. Elle a aussi fait évoluer la répartition du temps de jeu. Entre les joueurs qui enchaînent, les retours et les choix de Ian Cathro, plusieurs tendances se dessinent avant la parenthèse en Coupe de France.

Gagner, puis gérer. Face à Laval samedi, l’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire grâce à Irvin Cardona et Jakob Breum (2-0). Une fois l’écart creusé, Ian Cathro a utilisé ses cinq changements pour apporter du sang frais et donner des minutes à son banc.

Le technicien avait également modifié sa défense au coup d’envoi. Kévin Pedro a retrouvé l’axe aux côtés de Julien Le Cardinal, tandis que Ben Old a commencé à gauche. Sohaib Naïr est ainsi resté sur le banc, sans entrer au cours de la rencontre. Un choix qui contraste avec son début de championnat : ses dix premières apparitions avaient toutes été des matchs complets.

Pedro et Csongvai franchissent les 1 000 minutes

En tête du classement des temps de jeu de l’ASSE, Kévin Pedro conserve sa courte avance sur Áron Csongvai. Les deux joueurs ont disputé l’intégralité de la rencontre face à Laval et deviennent les premiers Stéphanois à dépasser les 1 000 minutes de Ligue 2 cette saison.

Le défenseur atteint 1 046 minutes, contre 1 035 pour le Hongrois. Derrière eux, Maxime Bernauer passe devant Augustine Boakye. Le Cardinal dépasse également Naïr, dont le compteur reste bloqué à 900 minutes.

Ces évolutions rappellent que les places restent disputées. Pedro peut jouer dans le couloir comme dans l’axe, ce qui offre plusieurs possibilités à Cathro pour composer sa défense. Face à Laval, cette polyvalence a permis d’associer Le Cardinal au jeune international congolais et de titulariser Old à gauche.

Lamba rejoue, Breum et Cardona font la différence

La rencontre a aussi permis à Chico Lamba de retrouver le terrain. Entré à la place de João Ferreira à l’heure de jeu, le Portugais a disputé trente minutes et doublé son total en championnat. Il reste loin des défenseurs les plus utilisés, mais peut désormais espérer enchaîner.

Devant, Breum et Cardona ont particulièrement bien utilisé leur temps de jeu. Chacun a inscrit un but et offert l’autre à son partenaire lors de ce succès face à Laval. Le Danois est sorti à la 71e minute, tandis que l’attaquant maltais a laissé sa place à Joshua Duffus à la 80e.

Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali ont également participé à la seconde période. Leurs entrées entretiennent la concurrence dans un groupe qui va maintenant aborder un rendez-vous différent avec la coupe de France.

La Coupe de France va changer la donne

Avec les départs de plusieurs internationaux pendant la trêve, Ian Cathro devra adapter son équipe pour affronter Rumilly-Vallières.

Les joueurs moins utilisés peuvent y voir une occasion de gagner du terrain. Pour le staff, il faudra trouver une équipe capable de se qualifier malgré les absences. Le championnat a installé une hiérarchie ; la Coupe peut offrir à certains la possibilité de la bousculer.

Les temps de jeu après ASSE–Laval

Temps de jeu des joueurs ASSE

1
Pedro Kevin Défenseurs · #23
MJ 12
1046 Minutes
2
Csongvai Aron Milieux · #14
MJ 12
1035 Minutes
3
Bernauer Maxime Défenseurs · #6
MJ 12
978 Minutes
4
Boakye Augustine Milieux · #20
MJ 12
973 Minutes
5
Le Cardinal Julien Défenseurs · #26
MJ 11
924 Minutes
6
Nair Sohaib Défenseurs · #18
MJ 10
900 Minutes
7
Cardona Irvin Attaquants · #7
MJ 12
833 Minutes
8
Ballo Thierno Attaquants · #8
MJ 12
754 Minutes
9
Breum Jakob Milieux · #10
MJ 11
751 Minutes
10
Larsonneur Gautier Gardiens · #30
MJ 8
718 Minutes
11
Davitashvili Zuriko Attaquants · #22
MJ 11
600 Minutes
12
Old Ben Défenseurs · #11
MJ 9
534 Minutes
13
Ferreira Joao Défenseurs · #13
MJ 9
494 Minutes
14
Svetlin Tamar Milieux · #16
MJ 6
376 Minutes
15
Ndiaye Mamour Gardiens · #1
MJ 5
362 Minutes
16
Duffus Joshua Attaquants · #17
MJ 12
246 Minutes
17
Jaber Mahmoud Milieux · #5
MJ 5
113 Minutes
18
Lamba Chico Défenseurs · #15
MJ 3
60 Minutes
19
Baallal Adam Milieux · #32
MJ 5
48 Minutes
20
El Jamali Nadir Milieux · #31
MJ 5
47 Minutes
21
Kasia Nathan Défenseurs · #37
MJ 2
17 Minutes
22
Dhaoui Elyes Milieux · #46
MJ 1
10 Minutes
23
Lavallee Lucas Gardiens · #40
MJ 0
0 Minutes
24
Paalberg Marten-Chris Attaquants · #18
MJ 0
0 Minutes
25
Sissoko Modibo Milieux · #35
MJ 0
0 Minutes
26
Teillol Tom Défenseurs · #52
MJ 0
0 Minutes
27
Toty Mylan Attaquants · #52
MJ 0
0 Minutes
Mis à jour automatiquement le 3 octobre 2026 à 19:45.