Lundi soir, Zuriko Davitashvili et la Géorgie retrouvaient l’Irlande du Nord pour la 4e journée de Ligue des nations. Derniers de leur groupe et toujours sans but marqué, les Géorgiens devaient réagir. L’ailier de l’ASSE, lui, attendait toujours sa première titularisation de la trêve.

L’ASSE retrouve Rodez samedi, mais avant cela, Zuriko Davitashvili avait encore un match à disputer avec sa sélection. Une rencontre au goût de revanche, face à l’adversaire qui avait fait basculer la trêve géorgienne il y a quelques jours.

Pour l’ailier stéphanois, ce rassemblement est difficile. Il a été utilisé à chaque fois en sortie de banc, dans une équipe qui n’arrive plus à marquer.

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La Géorgie face à l’équipe qui a tout déclenché

C’est contre l’Irlande du Nord que la crise géorgienne a démarré. Lors de la première journée, la Géorgie s’était inclinée sur un but de Shea Charles à la 90e+9. Cette défaite avait coûté sa place à Willy Sagnol, ancien joueur formé à Saint-Étienne, remplacé par Ramaz Svanadze, jusque-là entraîneur des Espoirs.

Depuis, le changement d’entraîneur n’a pas inversé la tendance. Après un nul contre l’Ukraine (0-0), la Géorgie s’est inclinée vendredi à Budapest face à la Hongrie (1-0), sur une tête de Milos Kerkez à la 35e minute.

Au moment d’affronter les Nord-Irlandais, la Géorgie est donc dernière du groupe 2 de la Ligue B, avec un point et aucun but marqué en trois rencontres. La Hongrie et l’Ukraine comptent chacune quatre points. Une nouvelle défaite éloignerait encore davantage les Géorgiens du haut du classement et les rapprocherait d’une lutte pour le maintien.

Davitashvili, trois entrées et toujours pas de titularisation

Le contraste est fort pour celui qui a été élu meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée. Avec 54 sélections, Davitashvili est un habitué de la Géorgie, mais il ne parvient pas à s’installer dans le onze cette trêve.

Il est entré en jeu face à l’Irlande du Nord, puis face à l’Ukraine pour le premier match de Svanadze. Il a encore commencé sur le banc à Budapest, avant de remplacer Giorgi Chakvetadze à la 74e minute. Ce dernier quart d’heure n’a pas suffi à faire sauter le verrou hongrois.

Ironie du sort, la Hongrie s’est imposée sans faire jouer Aron Csongvai, resté sur le banc pendant toute la rencontre. Pour Davitashvili, ce dernier match de la trêve est donc une ultime occasion de convaincre son nouveau sélectionneur avant de retrouver Saint-Étienne.

La Géorgie accrochée avec un Davitashvili titulaire !

Zuriko Davitashvili a retrouvé une place dans le onze géorgien ce lundi 5 octobre, à Belfast. Titulaire aux côtés de Khvicha Kvaratskhelia et Budu Zivzivadze, l’attaquant de l’ASSE a disputé 65 minutes face à l’Irlande du Nord. La rencontre s’est terminée sans but.

Les deux gardiens ont été sollicités avant la pause. Giorgi Mamardashvili a arrêté une tête de Ruairi McConville sur un centre de Justin Devenny (23e). Quatre minutes plus tard, Davitashvili a eu sa chance : servi par Gizo Mamageishvili, le Stéphanois a frappé du pied droit à hauteur du point de penalty, mais Pierce Charles a repoussé sa tentative (27e). Mamardashvili a ensuite stoppé une frappe de Jamie Donley dans la surface (35e).

Les deux équipes ont rejoint les vestiaires à 0-0. Davitashvili a repris la rencontre avant de céder sa place à Giorgi Chakvetadze à la 65e minute. Le Géorgien a donc assisté depuis le banc au principal tournant de la fin de match.

L’Irlande du Nord a obtenu un penalty après intervention de la VAR. Isaac Price a eu l’occasion de donner la victoire aux siens, mais Mamardashvili a arrêté sa frappe (84e). La Géorgie a conservé ce point jusqu’au bout. Elle termine cette quatrième journée à la dernière place du groupe, avec deux points et toujours aucun but inscrit.