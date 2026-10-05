Áron Csongvai a terminé son rassemblement avec la Hongrie ce lundi 5 octobre, face à l’Ukraine en Ligue des nations. Un dernier rendez-vous avec sa sélection avant de retrouver Saint-Étienne. Pour le milieu des Verts, cette rencontre était une nouvelle occasion de se faire une place.

La sélection hongroise abordait cette quatrième journée après avoir retrouvé le chemin de la victoire. Vendredi, elle s’est imposée face à la Géorgie (1-0), grâce à un but de Milos Kerkez. Cette rencontre a réuni deux joueurs de l’ASSE : Áron Csongvai dans le groupe hongrois et Zuriko Davitashvili dans les rangs géorgiens. Mais les deux Stéphanois n’ont pas eu l’occasion de se croiser sur le terrain. Davitashvili est entré pour le dernier quart d’heure, tandis que Csongvai est resté sur le banc.

Ce succès a permis à la Hongrie de revenir à quatre points, à égalité avec l’Ukraine avant leurs retrouvailles. Le rendez-vous de ce lundi a donc opposé deux sélections au coude-à-coude dans leur groupe. Les Hongrois ont aussi retrouvé un adversaire qui les a battus lors de la première journée, le 25 septembre (0-1). Après leur victoire contre la Géorgie, ils avaient l’occasion de poursuivre leur redressement et de prendre leur revanche.

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Csongvai cherche sa place avant de retrouver l’ASSE

Pour Csongvai, l’enjeu était également individuel. Sa présence dans le groupe lui offrait une nouvelle possibilité de retrouver le terrain après le match contre la Géorgie. Le milieu stéphanois abordait ainsi cette dernière rencontre avec l’espoir d’obtenir des minutes et de peser davantage dans les choix du sélectionneur.

Ce rassemblement prévoyait quatre rencontres de Ligue des nations en onze jours : contre l’Ukraine, l’Irlande du Nord, la Géorgie, puis de nouveau l’Ukraine. Ce dernier match refermait une série déterminante pour les Hongrois, avant les deux journées de novembre.

Ukraine – Hongrie : le résumé de la rencontre

Áron Csongvai a commencé sur le banc face à l’Ukraine. Marco Rossi a notamment aligné András Schäfer et Milán Vitális au milieu, avec Dominik Szoboszlai. Le Stéphanois a finalement participé aux dernières minutes de la victoire hongroise (1-2).

Avant cela, l’Ukraine a eu plusieurs occasions d’ouvrir le score. Dès la 11e minute, Oleh Ocheretko a touché la barre sur une frappe déviée. Matvii Ponomarenko a ensuite envoyé une talonnade à côté (19e), puis Willi Orbán l’a empêché de frapper après une perte de balle hongroise (28e). Les deux équipes ont rejoint les vestiaires à 0-0.

La Hongrie a fait la différence au retour de la pause. Servi par Vitális, Milán Tóth a glissé le ballon entre les jambes d’Anatoliy Trubin pour ouvrir le score (52e). L’Ukraine a répondu en fin de rencontre : Roman Yaremchuk a égalisé de la tête sur un corner d’Oleksandr Pikhalonok (83e). Deux minutes plus tard, Márk Csinger a repris un centre de Rajmund Tóth pour redonner l’avantage aux Hongrois (85e).

Csongvai a remplacé Szoboszlai à la 87e minute et a disputé les trois dernières minutes du temps réglementaire, puis le temps additionnel. Balázs Tóth a encore repoussé une frappe de Maksym Khlan (89e), avant le coup de sifflet final.