Légende de l’ASSE, Christian Lopez a assisté à la victoire renversante de la réserve stéphanoise sur le terrain qui porte son nom. Dans un entretien accordé à Poteaux Carrés, l’ancien défenseur des Verts a salué la mentalité des jeunes joueurs de Sylvain Gibert. Il a également livré un regard particulièrement encourageant sur la saison de l’équipe première.

Attaché à l’ASSE comme à son club local, l’ancien international français a vu les jeunes Verts arracher une victoire dans les derniers instants, alors que leurs adversaires menaient encore à la 86e minute.

Un scénario frustrant pour le camp adverse, mais révélateur, selon lui, des qualités de la formation stéphanoise.

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Christian Lopez apprécie la mentalité des jeunes Verts

Interrogé par Poteaux Carrés, Christian Lopez a tenu à féliciter les réservistes de l’ASSE pour leur capacité à renverser une rencontre mal engagée.

« J’ai vu une équipe stéphanoise où il y a de la qualité. Une équipe joueuse, qui ne se relâche pas. Ces jeunes Verts ne lâchent rien, j’aime cette mentalité ! »

Une appréciation qui dépasse le simple résultat. L’ancien défenseur retient notamment l’engagement collectif, la solidarité et la détermination des joueurs stéphanois. Des qualités qui ont permis à la réserve de revenir au score avant d’arracher les trois points dans les arrêts de jeu.

Lopez a également identifié plusieurs individualités prometteuses. À commencer par Nathan Kasia, défenseur central de 17 ans, dont il souligne la présence dans les duels, la lecture du jeu et les qualités de relance.

Étienne Mendy a également retenu son attention grâce à sa vitesse et à sa percussion sur le côté gauche. Enfin, les entrants Noah Moulin et Lamine Sonko ont joué un rôle décisif dans le dénouement de la rencontre. Le premier a délivré le centre du but victorieux, inscrit par le second, déjà auteur de l’égalisation.

« Il a mis deux vrais buts d’attaquant », souligne Christian Lopez au sujet de Sonko.

ASSE : Christian Lopez croit à la montée en Ligue 1

Au-delà de la réserve, Christian Lopez suit avec attention les performances de l’équipe première. S’il n’a pas assisté à la victoire face à Laval (2-0), il se réjouit de la réaction des hommes de Ian Cathro après leur lourde défaite à Guingamp.

« Je suis plutôt optimiste quant à l’issue de cette saison. Sur ce que j’ai vu cette saison, l’équipe me paraît meilleure que celle de la saison passée. Je la trouve plus solide, plus solidaire. »

Christian Lopez insiste sur les progrès réalisés dans la maîtrise collective et la sérénité défensive. Deux aspects qui lui semblaient problématiques lors du précédent exercice.

« La saison dernière, sur le peu de matchs que j’ai vus, chaque fois qu’on perdait un ballon, je tremblais. Cette saison l’équipe dégage plus de sérénité, affiche davantage de maîtrise. »

Un constat encourageant alors que les Stéphanois occupent la tête de la Ligue 2. Pour Lopez, la défaite à Guingamp pourrait donc n’être qu’un accident dans une saison jusqu’ici convaincante.