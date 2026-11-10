Larry Tanenbaum doit recevoir le maire de Saint-Étienne à l’occasion d’un déplacement au Canada cette semaine. Une rencontre qui concerne directement le propriétaire des Verts, avec des discussions dont les ambitions dépassent le football.

Le programme est chargé pour Régis Juanico. Le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole effectue une mission au Canada du 8 au 13 novembre, aux côtés de Yaniss Bekhti, président de la Cité du design. Entre Montréal et Toronto, plusieurs rendez-vous institutionnels, universitaires et économiques sont prévus.

Pourquoi évoquer ce déplacement ? Parce qu’une rencontre retient particulièrement l’attention : celle programmée avec Larry Tanenbaum, à la tête du groupe Kilmer, propriétaire de l’ASSE depuis juin 2024.

Larry Tanenbaum parmi les interlocuteurs du maire

Le rachat du club a donné une autre dimension aux relations entre Saint-Étienne et le Canada. Cette fois, la municipalité souhaite explorer les possibilités de prolonger ce lien au-delà de Geoffroy-Guichard.

Dans le programme présenté par la Ville et relayé par actu Saint-Étienne, l’objectif de cette rencontre est clairement posé : « Au-delà de cet investissement majeur dans le club stéphanois, l’enjeu est d’identifier les possibilités de développer les relations économiques avec le groupe et de favoriser de nouvelles retombées pour le territoire. »

Il s’agit donc de voir ce que la présence de Kilmer à Saint-Étienne peut également apporter au tissu économique local. Le communiqué ne détaille toutefois ni les projets qui pourraient être évoqués ni les suites attendues de cet échange.

Pour l’ASSE, ce rendez-vous illustre aussi les liens qui se construisent entre son actionnaire et les responsables du territoire. Aucun sujet sportif précis n’est annoncé au programme de la rencontre.

Une mission pour renouer les liens avec le Canada

Le déplacement ne se limite pas à cet entretien. Saint-Étienne veut notamment relancer ses relations avec Montréal autour du design et de l’innovation. La Ville explique que ces coopérations se sont progressivement distendues et souhaite leur donner un nouvel élan.

Un accord entre l’Université du Québec à Montréal et l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne doit ainsi être signé le 11 novembre. Des échanges avec des entreprises canadiennes sont également prévus dans les secteurs des matériaux bas carbone, des technologies propres et de l’aéronautique.

La délégation entend défendre les savoir-faire industriels stéphanois et trouver de nouveaux partenaires. Le rendez-vous avec Tanenbaum s’inscrit dans cette démarche : faire du lien créé par l’ASSE un point de départ pour d’autres échanges avec le Canada.