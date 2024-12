L'ASSE a conclu l'année 2024 par une nouvelle lourde défaite 4-0 contre l'OM en Coupe de France. Avec un bilan de 16 matchs officiels joués, comprenant quatre victoires, un nul et onze défaites, l'ASSE a connu des débuts difficiles en Ligue 1.

Cependant, cette délicatesse ne concerne pas les joueurs prêtés par l'ASSE dans d'autres clubs durant cette saison. Ils sont au nombre de quatre : Mahmoud Bentayg, Karim Cissé, Beres Owusu et Darling Bladi.

Owusu, le taulier

Prêté en National 1 du côté de Quevilly-Rouen Métropole, le défenseur formé au club bénéficie de la confiance de son entraîneur. Titulaire à plusieurs reprises dans un système à trois défenseurs, il progresse grâce à l'accumulation de matchs solides. Sous contrat jusqu'en juin 2028, il a prolongé juste avant de partir en prêt. Il pourrait jouer un rôle important la saison prochaine au sein de la rotation de l'effectif professionnel.

13 matchs joués toutes compétitions confondues

13 titularisations

1147 minutes disputées

Karim Cissé prêté par l'ASSE, le supersub

Le polyvalent joueur offensif de l'ASSE est actuellement prêté en Ligue 2, au FC Annecy, club surprise de ce championnat. Bien qu'il ne soit jamais titularisé en championnat, il profite des fins de matchs pour se distinguer. Auteur d'un but contre Clermont, il a inscrit un but et obtenu un penalty en quelques minutes de jeu. Titulaire à trois reprises en Coupe de France, il utilise cette compétition pour garder le rythme et se tenir prêt à saisir sa chance lorsqu'on fera appel à lui en tant que titulaire.

11 matchs joués toutes compétitions confondues

3 titularisations

8 entrées en jeu

368 minutes disputées

1 but

Darling Bladi, l'incontournable

Le piston gauche formé à l'ASSE profite grandement de son prêt en National 1 du côté de Bourg-en-Bresse. Fiable physiquement, il enchaîne les rencontres. Éliminé de la Coupe de France, il a un temps de jeu conséquent en championnat et continue de franchir des paliers. Un prêt qui porte ses fruits et montre qu'il a le niveau pour évoluer dans le football professionnel français.

13 matchs joués toutes compétitions confondues

11 titularisations

2 entrées en jeu

1012 minutes disputées

Mahmoud Bentayg, l'Égyptien d'adoption, bientôt plus du tout joueur de l'ASSE ?

Prêté du côté de Zamalek (D1 égyptienne), le latéral gauche stéphanois dispose d'une option d'achat. Selon la presse locale, la possibilité de le voir prolonger l'aventure avec l'un des meilleurs clubs d'Afrique n'est pas exclue. En revanche, du côté stéphanois, le joueur semble ne pas être retenu.

9 matchs joués toutes compétitions confondues

7 titularisations

2 entrées en jeu

572 minutes disputées

1 passe décisive

Avec l'arrivée du nouveau coach et les tendances observées durant cette première partie de saison, il n'est pas impossible que certains joueurs partent en prêt lors de ce mercato hivernal. À suivre !