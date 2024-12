L'ASSE recevait l'OM pour le 32ᵉ de finale de la Coupe de France. Les Verts se sont inclinés 4-0 dans un match à sens unique où Ibrahim Sissoko s'est fait expulser après 20 minutes de jeu. Voici les différentes réactions des joueurs olympiens à la fin du match.

"On les a étouffés" (Merlin après ASSE-OM)

Quentin Merlin : "Il ne fallait pas tomber dans le piège. On savait que ce n'était pas le même match qu'il y a deux semaines. C'est un match de Coupe et tout peut se passer. On s'est rendu le match facile. On a pressé haut et après ça s'est simplifié avec une mauvaise réaction de l'attaquant. Après, même sans ça, on maitrisait le jeu, on sortait bien le ballon. On les a empêchés de jouer, ils ont été étouffés. C'est ce qu'on veut faire et appliquer au quotidien. Il faut continuer comme ça. On peut partir en vacances content mais on a une deuxième partie de saison importante. Sur la deuxième partie de saison, c'est là où tout se joue. On va partir en vacances pour bien se reposer mais pour être en forme en deuxième partie de saison."

"On a bien joué"

Pierre-Emile Hojberg : "À la fin, ce qu'on voulait, c'était de se qualifier pour le prochain tour (16e de finale). C'était notre objectif et on a fait ça de manière positive. Félicitations à l'équipe. On a bien joué, on continue à se développer comme équipe. Il faut continuer."

"Il fallait faire le nécessaire pour se qualifier"

Geoffrey Kondogbia : "Notre objectif, c'est de gagner le maximum de matchs. On savait que c'était un match à élimination directe donc il fallait faire le nécessaire pour gagner ce match et continuer notre série qui est satisfaisante. On essaye de mettre en place quelque chose d'ambitieux et on se doit d'aller le plus loin possible. Quand on est ensemble et en groupe, c'est top"