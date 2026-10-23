Augustine Boakye était en conférence de presse ce jeudi avant ASSE-Nantes. Le Ghanéen a évoqué sa progression, son entente avec Jakob Breum, son adaptation au projet de Ian Cathro et surtout l’objectif des Verts : la montée.

Augustine Boakye arrive lancé avant la réception du FC Nantes. Le milieu offensif stéphanois reste sur une période convaincante et affiche une confiance grandissante. Face aux médias, le joueur de l’ASSE a insisté sur son évolution depuis son arrivée dans le Forez. « Je pense que j’ai progressé », explique-t-il. Une progression qu’il attribue notamment au travail quotidien : « Si tu t’entraînes bien, physiquement, tu deviens plus prêt. »

Mais Boakye (ASSE) ne veut pas s’arrêter à sa progression individuelle. Le Ghanéen connaît parfaitement la priorité des Verts cette saison. « Notre objectif, c’est de monter. Je vais faire tout mon possible pour aider l’équipe à monter », assure-t-il. Une ambition collective qu’il place au-dessus de ses performances personnelles.

Augustine Boakye veut jouer collectif avec l’ASSE

Le changement d’entraîneur a également modifié certaines habitudes. Boakye explique que le coach insiste avant tout sur le collectif. « C’est juste d’être collectif, d’aider l’équipe à gagner », détaille-t-il. Le joueur doit aussi profiter des opportunités qui se présentent : « Si j’ai la possibilité de marquer ou de faire des passes, oui. C’est juste être collectif. »

Le Ghanéen apprécie également le travail tactique demandé par le nouveau staff. « Oui, c’est très tactique. Chaque coach a ses tactiques. Donc, ce sont les joueurs qui doivent s’adapter », estime-t-il.

Boakye révèle aussi que le coach l’avait observé la saison précédente. Le technicien lui aurait expliqué qu’il croyait en leur capacité à construire quelque chose ensemble. « Il m’a dit qu’il m’avait regardé aussi l’année passée. Il pensait qu’on pouvait faire de bonnes choses ensemble », raconte-t-il. Avant de résumer l’ambition commune : « Si c’est possible qu’on fasse de bonnes choses ensemble, on monte ensemble et ça sera bien. »

Cette adaptation passe aussi par son positionnement. Boakye évolue davantage dans l’entrejeu et ne cache pas sa préférence pour ce rôle. « Je préfère être au milieu, je préfère toucher beaucoup la balle », explique-t-il. Il apprécie également la dimension collective de ce positionnement : « Je préfère aussi que mes coéquipiers soient bons. Je préfère jouer avec eux. Comme ça, on est bien ensemble. »

Augustine Boakye apprécie sa complicité avec Jakob Breum

L’arrivée de Jakob Breum à l’ASSE apporte également une nouvelle association dans le secteur offensif stéphanois. Les deux joueurs peuvent évoluer dans des zones similaires. Boakye se montre particulièrement positif au sujet de son nouveau partenaire.

« Oui, je crois que c’est très intelligent et, si tu le comprends, je pense que c’est très facile de jouer avec lui », juge-t-il.

Plus globalement, le Ghanéen assure prendre du plaisir au quotidien. Une sensation qui ne date d’ailleurs pas uniquement de cette saison. « Oui, tous les jours, je prends plaisir. Même l’année dernière aussi, j’ai pris plaisir. Chaque mois, je prends plaisir, oui », confie-t-il.

Cette confiance se traduit également dans son comportement sur le terrain. Boakye estime avoir gagné sa place et avoir franchi un cap dans son adaptation. « Je pense parce que j’ai mérité ma place et aussi j’ai progressé en français, donc je me suis bien adapté. »

Ses célébrations sont elles aussi devenues plus expressives. « Oui, je donne tout sur le terrain et ça vient des fois automatiquement, donc je ne sens même pas ça », explique-t-il. Et lorsqu’il évoque ses buts, le Stéphanois garde une dimension spirituelle très présente : « C’est Dieu aussi qui m’aide à marquer. Des fois, j’ai la technique pour marquer, mais c’est Dieu aussi qui m’aide à marquer de superbes buts comme ça. »

Du Ghana à l’objectif montée en ligue 1

Cette année a également permis à Augustine Boakye de franchir plusieurs étapes importantes avec le Ghana. Le joueur a participé à la Coupe du Monde et a également connu ses premières sélections.

Une expérience qu’il décrit comme particulièrement enrichissante. « C’était une bonne expérience pour moi parce que c’est la Coupe du Monde et il y a beaucoup de grands joueurs », raconte-t-il. « J’ai beaucoup appris là-bas parce que j’ai joué contre et avec de grands joueurs, à l’entraînement ou en match. Donc, j’ai aussi beaucoup appris là-bas. »

Ses premières sélections ont également eu une saveur particulière. « Oui, j’étais très content. Ma famille aussi était très contente », raconte Boakye. D’autant que plusieurs internationaux ghanéens sont des joueurs qu’il connaît depuis longtemps : « Plusieurs fois, j’ai grandi avec eux, donc je les connaissais déjà. Plusieurs fois, ce sont mes amis, donc c’était bien de retrouver mes amis encore. »

Avec l’ASSE, l’objectif est désormais clairement identifié. Le groupe semble avoir tiré les leçons des difficultés rencontrées contre Metz. Boakye revient notamment sur le scénario de cette rencontre : « Je pense que le match qu’on a fait contre Metz, on a regardé les erreurs qu’on a faites parce qu’on menait 2-0. Là, on menait 1-0. On voulait tout faire pour gagner le match. »

Il estime surtout que l’équipe stéphanoise est aujourd’hui plus motivée. « Cette année, je pense qu’on est plus motivés que l’année dernière », affirme-t-il.

L’arrivée de Thierno Ballo participe aussi à cette dynamique. Boakye connaissait déjà son nouveau coéquipier depuis leur passage en Autriche. « J’étais content parce que j’ai vécu de bons moments avec lui en Autriche. J’étais content de l’accueillir ici », explique-t-il.

Le milieu stéphanois a également analysé les différences entre les dernières rencontres. « Je pense que le match contre Metz, comme c’était 2-0, on a trop reculé. On a aussi beaucoup centré. Ils avaient de bons attaquants et de bons milieux, mais les ballons arrivaient partout. Mais contre le Red Star, on a bien défendu et, quand on attaque aussi, on a pas mal attaqué. »

Face à Nantes, les Verts devront donc confirmer cette progression collective. Boakye reste, lui, fidèle à sa ligne de conduite : travailler, jouer pour les autres et tout donner. « Je suis calme sur le terrain, je donne tout pour l’équipe. Je ne suis pas comme un capitaine qui prend des responsabilités. Je fais partie du groupe, normalement. »

Avec un objectif qui ne change pas : « Notre objectif, c’est de monter. Je vais faire tout mon possible pour aider l’équipe à monter. »