Auteurs d’un début de saison remarquable avec 22 points au compteur après neuf journées, les Verts comptent déjà quatre longueurs d’avance sur leur premier poursuivant, Montpellier. Mais ce matelas est-il une garantie de retrouver l’élite en fin de saison pour l’ASSE ? L’analyse historique des dix dernières années de Ligue 2 livre des motifs d’espoirs.

L’AS Saint-Étienne (ASSE) réalise un parcours comptable presque parfait dans ce début de championnat version 2026-2027. Avec sept victoires, un nul et une seule défaite au terme de la neuvième journée, le bilan stéphanois valide des bases très solides. En observant l’historique de la Ligue 2 depuis une décennie, ce total de 22 points constitue une projection statistique quasi imparable pour la montée.

22 points après 9 journées : un taux de réussite quasi absolu

Sur les dix dernières saisons, atteindre la barre des 22 points ou plus à ce stade de la compétition est un indicateur de performance exceptionnel. Avant l’ASSE, les équipes ayant affiché un tel rythme s’appellent Lorient (22 pts en 2019-2020), Paris FC (22 pts en 2020-2021) et Toulouse (23 pts en 2021-2022). À l’exception du Paris FC en 2021 qui s’était complètement écroulé pour finir 5ᵉ, toutes les équipes présentant au moins 22 points après neuf matchs ont décroché leur billet direct pour la Ligue 1. Elles ont également terminé en tête de la Ligue 2.

En élargissant le spectre aux équipes comptant 20 points ou plus à la 9ᵉ journée (comme Reims et Metz en 2017 et 2018 avec 21 pts, ou Troyes en 2025 avec 20 pts), le taux de podium grimpe au-delà des 80 %. Historiquement, posséder 22 points garantit presque systématiquement un total final situé entre 70 et 80 points (sur des saisons à 38 matchs), largement suffisant pour accrocher l’une des deux premières places synonymes de montée directe. L’ASSE est donc bien partie. Seulement, personne ne l’avait fait depuis le passage à 18 équipes, les Verts ont quatre matchs de moins à jouer, donc potentiellement, moins de matchs pour être rattrapés…

Quand les démarrages plus modestes finissent aussi en Ligue 1

L’analyse de la dernière décennie démontre également qu’il n’est pas obligatoire d’afficher un parcours parfait début octobre pour monter au printemps. L’ASSE en sait quelque chose : lors de la saison 2023-2024, les Verts ne comptaient que 17 points au bout de neuf journées avant d’arracher la montée en barrages avec 65 points.

Plus marquant encore, Le Mans (2025-2026) pointe à la 11ᵉ place avec seulement 10 points avant de finir 2ᵉ, tout comme Metz (2022-2023) qui n’avait que 11 points avant d’accrocher la montée.

Si les hommes d’Ian Cathro baissent le rythme, ils ne sont donc pas à l’abri du réveil d’un concurrent qui viendrait leur griller la politesse. L’exemple du Mans doit plus que jamais servir aux Verts, qui comptaient donc neuf points de plus que l’équipe qui leur est passée devant en fin d’exercice.

Les chiffres annoncent des voyants au vert pour l’ASSE

Avec quatre points d’avance sur Montpellier (18 pts), le matelas stéphanois offre une sérénité comptable rare. Dans la configuration actuelle du championnat à 18 clubs (34 journées), le seuil d’accès direct à la Ligue 1 oscille généralement entre 68 et 72 points.

En maintenant une moyenne de 1,9 point par match sur le reste de l’exercice, l’ASSE franchirait aisément la barre des 70 points. L’histoire récente de la Ligue 2 prouve que lorsqu’un leader démarre à ce rythme, la concrétisation en fin de saison n’est plus une question de surprise, mais de régularité.

Cependant, le chemin reste encore long. L’ASSE doit encore disputer les trois quarts de la saison et connaîtra forcément des coups de mou ou d’autres contre-performances. Le plus important sera de savoir rebondir et rapidement. Aux hommes d’Ian Cathro de montrer que les leçons des dernières frustrations ont été retenues pour permettre au club de retrouver l’élite.

L’ASSE égale un record historique de plus de 60 ans

Au-delà de la projection statistique à l’échelle du championnat, cette cuvée 2026-2027 s’inscrit directement dans les livres d’histoire du club forézien. En comptabilisant 22 points après neuf journées de Ligue 2, les hommes d’Ian Cathro égalent tout simplement le plus haut total jamais atteint par l’ASSE à ce stade de la compétition en deuxième division.

Pour retrouver la trace d’un départ canon d’une telle ampleur dans l’histoire des Verts, il faut remonter plus de soixante ans en arrière, lors de la mémorable saison 1962-1963. À l’époque, ce démarrage tonitruant avait idéalement lancé les Stéphanois vers le titre de champion de France de D2 et une remontée immédiate dans l’élite. Un clin d’œil historique particulièrement prometteur pour la suite de l’exercice actuel.