Irvin Cardona était présent en conférence de presse ce jeudi avant ASSE – Rodez, programmé samedi à 20 heures dans le Chaudron. L’attaquant de l’AS Saint-Étienne a évoqué son avenir, sa relation avec Ian Cathro et les dernières prestations des Verts. Avec un message particulièrement clair sur son attachement au club.

À quelques jours de retrouver Geoffroy-Guichard, Irvin Cardona s’est présenté devant les médias. L’occasion de revenir sur plusieurs sujets qui entourent son début de saison. Entre les interrogations sur son avenir, les attentes de son entraîneur et les dernières prestations stéphanoises, l’attaquant n’a éludé aucune question. Et certaines de ses réponses méritent une attention particulière.

ASSE : Irvin Cardona balaie les rumeurs de départ

Son avenir avait alimenté les discussions durant l’été. Pourtant, Irvin Cardona assure n’avoir jamais changé de position concernant son attachement à l’AS Saint-Étienne.

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« Ça, c’est ce que les gens disent. Moi, j’ai toujours dit que j’étais bien ici et que j’aimais le club. »

Une réponse sans détour. L’attaquant stéphanois préfère regarder devant lui plutôt que de revenir sur les spéculations des derniers mois.

« L’année dernière, c’est l’année dernière. Je pense aujourd’hui à ce qui se passe maintenant et je vais de l’avant. »

Avant d’insister : « Je suis toujours aussi bien ici et je me plais beaucoup. »

Un discours qui confirme son envie de se concentrer sur le terrain. Cardona ne souhaite visiblement pas s’attarder sur les bruits qui ont accompagné l’intersaison.

L’ancien Brestois a également évoqué son statut dans le vestiaire. Désormais parmi les joueurs les plus expérimentés du groupe, il ne compte pas modifier son comportement.

« Mon rôle n’a pas changé. Comme j’ai toujours été, j’aime parler, j’aime rigoler. Je suis sérieux aussi quand il faut l’être. »

Un cadre qui entend donc rester fidèle à lui-même.

Ian Cathro voit grand pour Irvin Cardona

L’arrivée d’Ian Cathro sur le banc stéphanois s’accompagne d’attentes importantes. Et le technicien semble particulièrement croire au potentiel de son attaquant.

Cardona a révélé la teneur de leur premier échange.

« Il m’a dit qu’il voyait pas mal de qualités en moi et qu’il pensait que je pouvais faire ma plus grosse saison avec lui cette année. »

Une déclaration forte de la part de l’entraîneur des Verts. Le coach stéphanois estime donc que Cardona dispose encore d’une marge de progression importante.

De quoi placer l’attaquant face à un défi personnel particulièrement intéressant.

Sur le plan collectif, Cardona conserve également un regard lucide. Malgré un très bon début de saison, les deux dernières rencontres ont montré certaines limites.

« Il y a eu deux matchs un peu moins bons, mais on savait aussi que toute la saison n’allait pas être parfaite. »

Pas question pour autant de dramatiser. Les Stéphanois multiplient les séances vidéo pour identifier leurs erreurs. Un travail qui concerne également les rencontres remportées.

« Même dans les bons matchs où on a gagné, on trouve toujours des choses à travailler. »

L’objectif reste le même : corriger les imperfections pour permettre à l’ASSE de progresser.

L’attaquant stéphanois annonce la couleur avec Rodez

Le prochain rendez-vous arrive rapidement. Samedi, les Verts accueilleront Rodez à Geoffroy-Guichard. Une rencontre préparée dans un délai réduit, notamment pour les internationaux revenus de sélection.

« On va directement à l’essentiel. On n’a pas beaucoup de temps. »

Cardona assure néanmoins que le groupe a travaillé sérieusement. Les joueurs concernés par la trêve internationale ont notamment étudié plusieurs séquences vidéo afin d’assimiler les consignes.

Mais l’attaquant ne sous-estime pas l’adversaire.

« On sait que c’est une bonne équipe qui va nous poser des problèmes. »

Le profil ruthénois est clairement identifié. Cardona s’attend à affronter une formation combative, capable de jouer rapidement vers l’avant.

« On sait que c’est une équipe qui a un jeu très direct, qui est combative aussi. »

Face à cette opposition, les Stéphanois devront répondre présents dans l’engagement. Mais aussi parvenir à imposer leur football.

Et Cardona a déjà identifié les deux ingrédients indispensables pour faire la différence.

« Il va falloir être plus combatifs dans les duels et garder le ballon plus qu’ils ne l’auront. »

Le message est passé. Après deux prestations moins convaincantes, l’ASSE veut retrouver de la maîtrise et de l’intensité devant son public. Avec un Irvin Cardona déterminé à répondre aux attentes d’Ian Cathro et à montrer qu’il peut franchir un nouveau cap cette saison.