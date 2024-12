Ben Old, jeune milieu de terrain néo-zélandais, a rejoint l’ASSE en juillet 2024, marquant un tournant dans sa carrière. Réputé pour sa vision du jeu et sa technique fine, il s’est rapidement adapté aux exigences du championnat français. Sélectionné régulièrement avec l’équipe nationale néo-zélandaise, Old représentait une belle promesse pour l’effectif stéphanois.

Le début de saison en Ligue 1 a confirmé les attentes placées en lui. En seulement six apparitions, il a démontré une maturité et un talent exceptionnels, contribuant de manière significative au jeu de l’ASSE. Sa capacité à dicter le rythme du milieu de terrain a rapidement séduit les supporters et attiré l’attention des observateurs.

Une blessure au genou

Malheureusement, cette ascension fulgurante a été stoppée net par une grave blessure au genou lors d’un match début novembre. Le verdict médical a été sans appel : indisponibilité jusqu’au mois de mars au minimum. Ce coup dur a non seulement freiné son élan, mais également constitué une perte majeure pour l’ASSE, qui comptait sur lui pour stabiliser son milieu de terrain.

Des nouvelles de Ben Old (ASSE)

Aujourd’hui, Ben Old a entamé un long processus de rééducation. Les premières images de son retour progressif à l’entraînement ont été diffusées, témoignant de sa détermination et de son engagement. Sous la supervision d’un staff médical expérimenté et d'un coach personnel, il travaille sans relâche pour retrouver sa condition physique optimale, comme le montre cette photo postée en story instagram. On le voit effectuer des exercices ciblés pour renforcer son genou et maintenir sa condition générale, allant de mouvements simples de mobilité à des séries plus complexes pour réactiver ses muscles stabilisateurs.

Malgré l’adversité, Old reste positif. Ses progrès réguliers et sa motivation sans faille laissent entrevoir un retour prometteur sur les terrains au printemps. Les supporters espèrent revoir rapidement ce jeune talent revêtir le maillot vert et continuer à écrire son histoire sous le maillot vert.