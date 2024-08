Plusieurs joueurs de l’ASSE vont rejoindre leur sélection durant la prochaine trêve internationale. Ben Old a par exemple été convoqué avec la Nouvelle-Zélande. La nouvelle recrue des Verts affrontera le Mexique et les Etats-Unis et devra s’adapter à son retour dans le Forez, après un long trajet et des matchs avec un décalage horaire important. Dylan Batubinsika va lui aussi rejoindre ses compatriotes après la rencontre face au Stade Brestois.

Dylan Batubinsika va retrouver un ancien de l’ASSE

Sébastien Desabre, sélectionneur de l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo, a révélé sa liste pour le prochain rassemblement. Habitué des trêves internationales sur le continent africain, le défenseur central Dylan Batubinsika en fait très logiquement partie. Il quittera donc Saint-Etienne quelques jours début septembre, mais sera bien de retour à la J4 pour affronter le LOSC à Geoffroy-Guichard.

A noter que Batubinsika va retrouver un désormais ex coéquipier avec sa sélection. Nathanaël Mbuku, prêté sans option d’achat à l’ASSE en janvier dernier, a en effet opté pour la RDC à 22 ans, lui qui avait connu différentes catégories en Equipe de France de jeunes (U16, U17, U18, U20, Espoirs, Olympique). Nul doute que les deux hommes ont échangé sur ce sujet et que Batubinsika a joué un rôle dans l’arrivée de Mbuku chez les Léopards. Cette coupure internationale sera d’ailleurs une bouffée d’air frais pour le jeune ailier, qui joue peu avec Augsbourg et n’a toujours pas trouvé de porte de sortie.

La République Démocratique du Congo affrontera la Guinée de Saïdou Sow à Kinshasa, puis l’Ethiopie, les 6 et 9 septembre prochains. Ces deux rencontres compteront pour les éliminatoires de la prochaine CAN, qui se déroulera au Maroc en 2025. Batubinsika et les siens tenteront donc de se qualifier dans un groupe composé de la Guinée, l’Ethiopie et la Tanzanie.

🇨🇩| LA LISTE DE SEBASTIEN DESABRE !! Présent à Kinshasa depuis hier, le sélectionneur a dévoilé sa liste des 25 pour les rencontres face à la Guinée et à l’Ethiopie ! Malgré leurs déboires en club, 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆𝒍 𝑴𝒃𝒆𝒎𝒃𝒂, 𝑺𝒊𝒎𝒐𝒏 𝑩𝒂𝒏𝒛𝒂 et 𝑮𝒂ë𝒍 𝑲𝒂𝒌𝒖𝒕𝒂 sont… pic.twitter.com/FC8f2GosJO — Joueurs Congolais 🐆🇨🇩 (@JoueursCD) August 23, 2024

Crédit photo : asse.fr