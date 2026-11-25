En écrasant l’ES Guérétoise (0-13) ce dimanche en Coupe de France, les féminines de l’ASSE ont signé une performance historique. Jamais l’équipe première stéphanoise n’avait inscrit autant de buts dans une rencontre officielle, selon les archives consultées. Un record collectif accompagné d’un exploit individuel exceptionnel de Jalia Chabourine.

Besançon et Nîmes, les anciens records de l’ASSE

Treize buts en une rencontre ! Les joueuses de Yannick Chandioux ont dépassé les références offensives de la section féminine stéphanoise. Jusqu’ici, deux rencontres se distinguaient dans les archives de l’équipe première.

La première remontait au 17 février 2013. En seizièmes de finale de Coupe de France, les Vertes avaient écrasé le Racing Besançon (0-10). Sept buts avaient été inscrits avant la pause, dans une rencontre largement dominée par les Stéphanoises. Maéva Clémaron, Aude Ribeyra et Tseng Chu-O avaient notamment signé des doublés.

Plus récemment, le 2 octobre 2022, les Amazones avaient égalé cette marque face à Nîmes (10-0), en Division 2. Huit joueuses différentes avaient trouvé le chemin des filets. Une démonstration collective qui avait permis à l’ASSE de prendre la tête de son groupe.

Deux victoires à dix buts d’écart qui constituaient les plus larges succès recensés du club. Jusqu’à ce dimanche 22 novembre 2026.

Un quintuplé historique pour Jalia Chabourine !

Face à Guéret, pensionnaire de Régional 2, les Stéphanoises n’ont pas attendu longtemps pour imposer leur rythme. Dès la septième minute, Jalia Chabourine ouvrait le score de la tête.

La jeune attaquante allait ensuite vivre une première période exceptionnelle. Buteuse aux 23e, 25e et 27e minutes, elle s’offrait un quadruplé en moins d’une demi-heure. Avant d’inscrire un cinquième but à la 41e !

Un quintuplé inédit dans les archives consultées de l’équipe première féminine de l’ASSE. Les précédentes références individuelles s’arrêtaient à quatre réalisations. Camille Catala avait réussi cette performance face à Dijon en 2011. Laury Jésus l’avait ensuite reproduite contre Nice en 2019, puis Montauban en 2020.

Avec cinq buts et une passe décisive pour Héloïse Mansuy, Chabourine a donc marqué cette rencontre de son empreinte.

Treize buts et une nouvelle page d’histoire !

Les Vertes menaient déjà 9-0 à la mi-temps. Après la pause, Lorna Chicha Douvier inscrivait le dixième but, avant que Sarah Cambot ne dépasse l’ancienne référence sur un corner de Tyler Isgrig (81e).

Dona Scannapieco participait ensuite au festival (84e), avant un dernier but de Chicha Douvier (89e). Un triplé pour cette dernière, qui complétait une rencontre exceptionnelle.

Au total, sept Stéphanoises différentes ont marqué. Ithaisa Viñoly a également préservé sa cage inviolée, notamment grâce à une superbe intervention à la 51e minute.

Avec treize réalisations, l’ASSE établit une nouvelle référence offensive pour son équipe première féminine. Une qualification spectaculaire qui lance idéalement son aventure en Coupe de France. Les Amazones tenteront de poursuivre leur parcours face à Montauban (D3), le 13 décembre prochain.