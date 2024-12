À l'issue de la rencontre de coupe de France entre l'ASSE et Marseille (0-4), Roberto De Zerbi (OM) s'est exprimé en conférence de presse pour partager ses impressions sur la victoire face aux Verts et son bilan avec l'OM.

Roberto De Zerbi (Entraîneur de Marseille) : "Je pense qu'on a réalisé une très bonne première mi-temps. On aurait peut-être pu marquer encore plus de buts. Ensuite, en deuxième mi-temps, c'était davantage une gestion du match. Parfois, c'est normal : lorsqu'on gère la situation, il peut y avoir des baisses d'attention. On a concédé deux occasions à Saint-Étienne en seconde période, ce qui est un peu dommage, voire stupide. Mais bon, si on regarde nos 4 ou 5 derniers matchs, je pense qu'on peut dire que ce sont de vrais matchs, de bons matchs, et je peux être fier de mes joueurs.

Pour devenir une grande équipe, il faut être capable de surmonter les difficultés et les obstacles. C'est sûr qu'on est globalement sur un bon début de saison, un début positif."

Une mise au vert salutaire pour De Zerbi !

"Au départ, il a quand même fallu un certain temps pour s'adapter. C'était nécessaire, même si je ne l'ai jamais demandé, parce que je sais que dans le football, on n'a jamais le luxe du temps. Mais quand on change de style, quand on modifie nos principes de jeu, c'est un processus indispensable. Je pense que les joueurs ont vraiment commencé à bien jouer lorsqu'ils se sont libérés de certaines peurs. Et je crois que tout est parti de la mise au vert qu'on a organisée sur 3 ou 4 jours.

Cela a été très important pour nous : mieux nous connaître, échanger, nous ouvrir, fixer ce qu'on voulait accomplir et définir qui nous voulions être. À partir de ce moment-là, il y a eu une meilleure cohésion, une plus grande capacité des joueurs à s'exprimer. Ils ont commencé à être vraiment eux-mêmes. Je pense que cela a marqué un tournant, car jusqu'à ce moment-là, les joueurs étaient trop craintifs, pas assez courageux ni passionnés.

À partir de cette mise au vert, tout a changé. Il y a eu un véritable déclic au niveau du courage, de la volonté, et des qualités individuelles qui se sont révélées. Comme je le dis souvent, tout passe par la tête."

Le regret du coach marseillais : l'absence des supporters !

"Il n'y a pas d'ordre de priorité. La Coupe, pour nous, est aussi importante que le championnat. Nous abordons chaque match avec l'idée de donner le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a pas de matchs plus ou moins importants selon la compétition. On verra bien à la fin, mais évidemment, on joue la Coupe pour la gagner, tout comme le championnat. Chaque match est une opportunité d'être compétitifs et de viser le plus haut classement possible.

Enfin, je voudrais préciser quelque chose : évidemment, je suis Italien, donc je n'ai pas envie de trop commenter le football français, et encore moins la politique française. Mais je trouve vraiment triste et dommage que nos supporters ne soient, une fois de plus, pas présents en déplacement. C'est presque toujours le cas. Je parle en mon nom, mais aussi au nom des joueurs : je suis venu ici pour travailler à l'OM, pour être fier de nos couleurs, fier de jouer au Vélodrome devant nos supporters. Nous voudrions pouvoir vivre la même chose à l'extérieur. Malheureusement, il y a eu trop de matchs où cela n'était pas possible. Jouer sans eux, c'est quelque chose de vraiment dommage pour nous. Nous tenions à le souligner, tant les joueurs que moi-même. Même si cela reste notre avis, je pense qu'il est important qu'ils puissent être présents avec nous."