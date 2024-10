Après l’humiliation à Nice, les Verts ont arraché un bon point sur la pelouse de Nantes. Menée 2-0, l’ASSE a réagi pour revenir à 2-2 grâce à un doublé d’Ibrahim Sissoko. Ce samedi, les Stéphanois retrouvent leur Chaudron, qui plus est avec ses deux poumons plein à craquer. Olivier Dall’Oglio vient de dévoiler la composition de l’ASSE pour le match contre Auxerre.

L’ASSE fait son retour à Geoffroy-Guichard. Après deux matches consécutifs à l’extérieur (Nice, Nantes), quatre au total sur les six premières journées, les Verts retrouvent leur Chaudron. Cerise sur le gâteau, l’antre des Stéphanois retrouvent, enfin, ses deux kops avec le retour du kop sud.

Satisfait par la réaction de ses joueurs pour arracher le match nul à Nantes (2-2), Olivier Dall’Oglio l’avait fait savoir en conférence de presse du côté de La Beaujoire, sans oublier la quantité de travail qui reste à fournir. « Je les félicite d’avoir pu revenir de 2-0 à 2-2. C’est une première performance. C’est un point qui doit nous donner confiance. Il a été très difficile à aller chercher, mais sur le plan mental, je les ai félicités. Après, on a encore une grosse semaine de travail. On a vu qu’il y avait beaucoup de choses à améliorer. On va continuer à avancer dans ce sens. ».

Pour le match face à Auxerre, les Verts vont donc tenter de bonifier ce point par une victoire. Touché à la tête contre Nantes, Mickaël Nadé est à la disposition du coach, tout comme Augustine Boakye : « On n’a pas trop de problèmes, c’est déjà une bonne chose à l’exception de quelques coups d’après-match. Mickaël Nadé a des points de suture, il avait un peu mal à la tête après Nantes, il s’est fait secouer. Augustine Boakye ça va également, c’est bien ». En revanche, le coach de l’ASSE est toujours privé de Maçon, Cornud, Wadji, Briançon ou encore Monconduit.

La composition de l’ASSE