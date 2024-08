L’ASSE jouait ce samedi à 16h30 contre Holstein Kiel, promu en Bundesliga. Pour cette dernière rencontre de préparation, à une semaine de son grand retour en ligue 1, Dall’Oglio a donné une équipe proche de celle qui devrait jouer contre Monaco. Voici le résumé de la rencontre disputée ce samedi en Allemagne par nos Verts.

La compo de l’ASSE

Gautier Larsonneur / Yunis Abdelhamid / Dennis Appiah / Marwann Nzuzi / Dylan Batubinsika / Lamine Fomba / Florian Tardieu / Zurico Daviatshvili / Ben Old / Mathieu Cafaro / Ibrahim Sissoko

Résumé de la rencontre

La rencontre amicale entre Holstein Kiel et l’AS Saint-Étienne a débuté sur un rythme soutenu, avec deux mi-temps de 45 minutes chacune. Une troisième mi-temps de 30 minutes a clôturé cette rencontre.

1ère Mi-temps : Holstein Kiel domine les débats

La première mi-temps a été marquée par une domination territoriale de Holstein Kiel, qui s’est montrée très active dès les premières minutes. À la 2e minute, Erras a tenté un long ballon en avant, mais les défenseurs français ont bien réagi en interceptant. Saint-Étienne a immédiatement riposté avec un corner, bien que sans danger pour le gardien de Kiel, Weiner.

Holstein Kiel a continué de pousser, avec plusieurs occasions notables. À la 9e minute, Larsonneur, le gardien des Verts, a réalisé un arrêt crucial pour empêcher l’ouverture du score après une reprise en première intention d’un joueur allemand. Kiel a encore menacé à la 14e minute, avec un centre de Porath qui a trouvé Puchacz et Remberg dans la surface, mais les deux joueurs ont manqué le ballon de peu.

Malgré quelques tentatives d’attaque des Verts, les Cigognes ont maintenu la pression. À la 26e minute, Bernhardsson a eu la meilleure occasion du match pour Kiel, mais son tir est passé juste au-dessus de la barre. À ce moment, les occasions se sont faites plus rares, avec les deux équipes luttant pour trouver de l’espace au milieu de terrain.

Le tournant de la première mi-temps est survenu à la 39e minute, lorsque Kiel a obtenu un penalty suite à une faute dans la surface de Saint-Étienne. Machino n’a pas tremblé et a marqué, prenant Larsonneur à contre-pied pour ouvrir le score. Saint-Étienne a eu une occasion en or d’égaliser peu après grâce à Mathieu Cafaro, mais sa frappe est passée largement au-dessus.

La première mi-temps s’est terminée sur un avantage de 1-0 pour Holstein Kiel.

2ème Mi-temps : L’ASSE se réveille et double Kiel !

La deuxième mi-temps a commencé sur le même rythme intense. Dès la 49e minute, Larsonneur a de nouveau été décisif en réalisant une superbe parade pour empêcher Kiel de doubler la mise. Les Verts ont progressivement pris confiance et ont commencé à exercer plus de pression sur la défense allemande.

À la 64e minute, Saint-Étienne a enfin trouvé la faille. Après un excellent travail de Zuriko Davitashvili, qui a éliminé un adversaire sur son côté, Ibrahim Sissoko a marqué pour égaliser, remettant les deux équipes à égalité. Ce but a galvanisé les Verts, et seulement trois minutes plus tard, Benjamin Old a donné l’avantage à Saint-Étienne avec une frappe précise qui a trompé le gardien de Kiel.

Holstein Kiel a tenté de réagir, mais les changements effectués dans leur équipe ont semblé désorganiser leur jeu. À la 73e minute, les Cigognes ont perdu un peu le fil du match, permettant à Saint-Étienne de prendre le contrôle pour la première fois. Kiel a tout de même eu une opportunité de revenir au score à la 74e minute avec Becker, mais une mésentente avec Machino fait échouer l’occasion.

3ème mi-temps : Othman délivre les Verts !

La troisième mi-temps commence avec une opportunité pour Kiel : Pichler hésite trop longtemps avant de tirer, tandis que Fiete Arp écope d’un carton jaune. Peu après, Holstein Kiel égalise sur coup de pied arrêté grâce à une tête d’Ivezic, qui marque et remet les deux équipes à égalité à 2-2.

A la 101e minute, Arp tente une volée spectaculaire, que Touré détourne avec un réflexe impressionnant, le ballon frôlant le poteau droit.

Saint-Étienne reprend l’avantage à la 105e minute grâce à Jibril Othman, qui, après un joli travail d’Anthony Briançon, envoie le ballon sous la barre transversale pour faire 3-2.

La tension monte avec les cartons jaunes d’Andu Kelati et de Thomas Monconduit. Kiel pousse désespérément pour égaliser : Rosenboom trompe Touré de la tête sur un corner, mais Mouton sauve in extremis sur la ligne. Kelati est ensuite touché, mais l’arbitre laisse jouer. Les dernières minutes voient Kiel continuer à attaquer avec détermination, mais malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à revenir au score. Le match se termine sur une victoire de Saint-Étienne, 3-2.

L’EGALISATIOOOOOON À KIEL LE KOP NORD DEUTSCHLAND (5 supporters, 4 allemands & moi) EST EN FUSION pic.twitter.com/dMQuXkchy5 — Lucas (@lucasdamien42) August 10, 2024

6e match de préparation

Samedi 10 août 2024 au CITTI FUSSBALL PARK (16h30)

Holstein Kiel 2-3 ASSE

But : Machino (39e) et Ivezic (97e) pour Kiel, Sissoko (64e), Old (67e) et Othman (105e) pour St-Etienne.

ASSE : Larsonneur (Touré, 90e) – Abdelhamid (puis Nadé, 88e), Appiah (Briançon, 90e), Batubinsika (Aiki, 78), Nzuzi (Maçon, 78e) – Tardieu (Boakye, 78e), Fomba (Mouton, 78e), Daviatshvili (Amougou, 78e) – Old (Monconduit, 78e), Cafaro (Pedro, 78e)- Sissoko (Othman, 78e)

Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.