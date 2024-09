Les Verts ont vécu une humiliation historique ce vendredi soir à Nice. Un naufrage collectif (8-0) qui va assurément laisser des traces et aux responsabilités multiples. Les mots manquent pour caractériser la fessée reçue par la même équipe qui avait montré un valeureux visage la semaine passée contre Lille. À l’issue de la rencontre, le vestiaire stéphanois est longuement resté fermé, et les prises de paroles se sont enchainées. L’avenir d’Olivier Dall’Oglio a été évoqué et tranché.

Des prises de paroles de Perrin et Fahmy

Les visages fermés, les regards dans le vide, les têtes basses, un coach qui a très très vite rejoint son vestiaire après le coup de sifflet final et Léo Pétrot qui a été envoyé au bucher du micro de DAZN. Voilà les dernières images du naufrage stéphanois. Ensuite, les joueurs, le coach, et certains dirigeants stéphanois se sont réunis dans le vestiaire et ont longueuement discutés. Le journaliste de France Bleu, Jérémy Marillier, présent à l’Allianz Riviera a dévoilé les coulisses de cette réunion improvisée :

« Il y a eu toris prises de parole dans le vestiaire. Loic Perrin a pris la parole en parlant de honte à avoir tous ensemble, d’attitudes intolérables.»

Le suiveur de l’ASSE a ensuite relaté les propos de Huss Fahmy, l’un des bras droits d’Ivan Gazidis, qui suit le club au quotidien : « Huss Fahmy a évoqué un sentiment de honte et a parlé d’une leçon à retenir pour que quelque chose de la sorte ne se reproduise plus jamais et en insistant sur le fait que cette équipe-là a réussi à gagner ensemble contre Lille et que c’est la même qui a perdu contre Nice.»

Quid de l’avenir d’Olivier Dall’Oglio à l’ASSE ?

Enfin, Jérémy Marillier a évoqué l’avenir d’Olivier Dall’Oglio, une question/interrogation que beaucoup de supporters avaient en tête. D’après le journaliste de France Bleu : « La question de l’avenir d’Olivier Dall’Oglio ne se pose pas. Olivier Dall’Oglio reste l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne. »