Fort de son premier succès cette saison contre le LOSC (1-0), l’ASSE jouait ce vendredi à 20h45 à Nice pour le compte de la 5ᵉ journée de ligue 1. Une rencontre disputée sur les antennes de DAZN. Voici les tops et flops de la rencontre.

Une première cataclysmique

L’ASSE pensait avoir lancé sa saison le week-end passé. Victorieux de Lille, les hommes de Dall’Oglio voulaient confirmer à Nice ce vendredi. Mais malheureusement pour eux, la rencontre démarre très mal. Les Niçois mènent de 2-0 au bout de 7 minutes de jeu. Complètement dépassés dans tous les secteurs du jeu, les Stéphanois ne trouvent pas de solution. Peu avant la demi-heure de jeu, les Aiglons appuient encore sur l’accélérateur. Ils inscrivent deux buts supplémentaires, portant le score à 4-0. Olivier Dall’Oglio réagit à la 35ème minute et fait 3 changements. Mais moins d’une minute après ces derniers, le GYM inscrit un cinquième but, puis un sixième. 6-0 à la 39ème ! Le score reste le même jusqu’à la mi-temps.

Une deuxième mi-temps sans grands enjeux

Nice ayant fait le plus gros en première période va lever le pied en seconde en vue des échéances européennes. Franck Haise fait des changements, et les Verts eux essaient d’inscrire un but dans le match. Ben Old aura été tout proche, mais a trouvé la barre. Mais à force de se livrer offensivement, l’ASSE laisse des espaces. Les Niçois s’y engouffrent. D’abord à la 75ème minute, puis dix minutes plus tard sur un penalty. Score final, 8-0 ! Les Verts n’avaient plus subi une telle défaite depuis la saison 1951-1952 face à Bordeaux où les Girondins avaient inscrit 9 buts. Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les Tops

Le parcage visiteur

Comme toujours, les supporters de l’ASSE ont bel et bien répondu présent. En place dans leur parcage, les ultras stéphanois auront donné de la voix. Un retour surement très difficile après une telle débacle !

Les flops

Une ligne défensive dévorée

Les Niçois auront été tranchants devant les cages. Face à une défense verte trop laxiste, les hommes de Franck Haise auront fait mal à chacune de leurs incursions. Si les Verts ont fait preuve d’une grande solidité défensive et se seront montrés solidaires le week-end dernier face au LOSC, la prestation de ce soir, vient remettre tout un secteur en question.

Un milieu dépassé

Face à des Niçois à qui tout réussit, le milieu de l’ASSE aura été complètement surpassé pendant 90 minutes. Entre les appels de balle dans leur dos et la qualité de passe Niçoise, l’entre-jeu stéphanois aura à coup sûr subi le match le plus dur de ce début de saison. Un match à oublier !

Un scénario catastrophe

Entre une défaite historique, des supporters partis à la mi-temps, et des joueurs qui semblaient à l’agonie sur le terrain, c’est le scénario de ce match qui est à noter. Tant les Stéphanois auront été dépassés face à des Niçois impitoyables, et qui semblaient avoir très bien digéré leur défaite à l’OM le week-end passé. En tout cas, pour les Verts, il faudra faire mieux à Nantes dimanche prochain. Une chose est sûre, il sera difficile de faire pire !

Quentin Verchère