Auteur d’une saison remarquable avec Rodez, Timothé Nkada figure de nouveau parmi les cibles offensives de l’AS Saint-Étienne. Pour autant, l'ASSE devra se montrer convaincante si elle souhaite attirer le joueur qui semble aspirer à mieux.

Ce n’est pas une surprise pour les observateurs du mercato stéphanois : Timothé Nkada fait partie des profils surveillés depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement de l’ASSE. À 25 ans, le natif de Montfermeil a explosé cette saison sous les couleurs de Rodez Aveyron Football, avec un bilan impressionnant de 17 buts en 31 matchs de Ligue 2.

Recruté l'été dernier en provenance du FC Koper (Slovénie), l’ancien joueur du Stade Rennais s’est imposé comme le leader offensif d’une des meilleures attaques du championnat. Mobile, réaliste, efficace dans la surface, Nkada coche de nombreuses cases pour une équipe stéphanoise qui va probablement devoir remplacer le prolifique Lucas Stassin très courtisé.

Une concurrence féroce au mercato ?

Déjà courtisé par plusieurs clubs de l’élite (Le Havre, Nantes, Reims), l’ASSE garde un œil attentif sur son évolution. Mais Rodez ne compte pas brader son atout majeur. Sous contrat jusqu’en 2027, Nkada est valorisé à environ 2 millions d’euros, et le club aveyronnais espère tirer un bénéfice conséquent de son transfert.

Un dossier complexe, d’autant que la concurrence risque de s’intensifier à l’approche de l’ouverture du marché. Et les dernières déclarations de l'attaquant du RAF ne devrait pas faciliter l'opération pour l'ASSE :

"Ici les étoiles étaient alignées. Entre la confiance du coach, la confiance de mes coéquipiers, le projet de jeu porté vers l'attaque. Il y a plein de facteurs qui ont pesé dans la réussite de ma saison.

Mon avenir ? Forcément, il y a beaucoup de challenges qui me feraient envie. Goûter au niveau du dessus (la Ligue 1), en tant que compétiteur, on en a toujours envie. Je serais aligné sur la position du club. La situation économique du foot français est très compliquée. Ce sera difficile de rester à Rodez, mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Je suis sous contrat. Tant que je suis au club, je vis l'instant présent."

Nkada prêt à refuser l'ASSE ?

Timothé Nkada (Rodez) : "J'ai déjà dit que je ne partirais pas pour rester dans le même championnat. C'est certain, mes dirigeants sont au courant. Je ne partirais pas pour aller dans un autre club de Ligue 2 ou dans des championnats similaires à la L2. Je ne voudrais pas partir dans un championnat exotique. Mais on ne sait pas de quoi sera fait demain. Ce n'est pas ce que je souhaite en tout cas. L'Angleterre ? Ce serait top."

L'ASSE est prévenue. Suite à sa relégation, elle devra trouver les argument pour parvenir à attirer cet été !

Source : Radio Totem