Selon les dernières informations de la presse serbes, l'ASSE serait en passe de trouver un accord avec l'Etoile Rouge de Belgrade pour le transfert de d'Ognjen Mimovic. Nous avons questionné Nelson, Scout qui a déjà pu observer le serbe à plusieurs reprises.

Selon Mozzart Sport, média principal en Serbie, l'ASSE serait en négociations avancées pour la signature du jeune latéral droit Ognjen Mimovic. Un montant de 8 millions d'euros serait même évoqué. Pour autant, l'étoile rouge souhaiterait attendre la fin des phases de poules de Ligue des champions pour libérer leur jeune joueur. Dans cette attente, nous avons contacté @NS Scout pour mieux connaitre ce joueur qui pourrait rejoindre l'ASSE.

Profil d’Ognjen Mimovic

• Sélection : Serbie U21

• Poste : Latéral droit

• Âge : 20 ans, né le 17/08/2004

• Club : Étoile Rouge de Belgrade

"Ognjen Mimović, latéral droit de l’Étoile Rouge de Belgrade, est un joueur reconnu pour sa qualité de passes et ses centres en retrait. Doté d’une excellente précision sur ses passes courtes, il privilégie les solutions axiales et peut alimenter ses coéquipiers avec ses deux pieds en passes courtes. Fin techniquement sur ses premières touches, il excelle à fixer un adversaire pour s’ouvrir des angles de passes ou de centres. Toutefois, son dribble reste perfectible lorsqu’il s’agit d’éliminer directement un opposant.

Mimović se distingue par ses nombreuses courses progressives et son aptitude à déborder sur le flanc droit, où il exploite souvent l’extérieur du pied le long de la ligne. Cependant, il gagnerait à mieux contrôler sa conduite de balle en utilisant davantage l’intérieur et en gardant le ballon plus proche de lui. Défensivement, bien qu’il manque parfois de réactivité dans ses duels rapprochés, il compense par une puissance athlétique et une maîtrise des orientations de corps. Il doit encore progresser."

Un solide gabarit

"Avec son grand gabarit (1,85 m) et une musculature équilibrée, Mimovic dispose d’une bonne vitesse, qu’il conserve même balle au pied, malgré une accélération limitée. Dans les airs, il possède une excellente détente, mais peine à véritablement s’imposer dans les duels, se contentant souvent de gêner ses adversaires sans un impact décisif.

Tactiquement, il évolue principalement en tant que latéral droit dans un 4-2-3-1, mais peut également occuper un rôle de piston dans une défense à cinq. Il est capable de dédoubler efficacement le long de la ligne ou de s’insérer dans les demi-espaces pour réaxer le jeu en phase offensive. Intelligent et lucide, Mimović joue souvent en première intention. Il sait alterner entre débordements et décalages pour libérer des espaces à ses coéquipiers, mais n'hésite pas à apporter offensivement.

Sur le plan mental, Mimović est très calme. Il ne laisse transparaître aucun signe d’agacement sur le terrain. Travailleur, il s’est imposé grâce à une énergie qu’il canalise exclusivement dans ses efforts."

Des progrès attendus

Centres : S'il est particulièrement à l'aise lorsqu'il s'agit de centrer en retrait, il a plus de mal à travailler le ballon pour effectuer des centres précis.

S'il est particulièrement à l'aise lorsqu'il s'agit de centrer en retrait, il a plus de mal à travailler le ballon pour effectuer des centres précis. Retours défensifs : Bien qu’il dispose de la vitesse nécessaire pour rattraper son retard, il manque parfois d’intensité et d’implication dans ces situations.

: Bien qu’il dispose de la vitesse nécessaire pour rattraper son retard, il manque parfois d’intensité et d’implication dans ces situations. Contre-pressing : Il sort souvent à contre-temps, créant des espaces dans son dos et récupérant peu de ballons en raison d’un manque de coordination collective.

: Il sort souvent à contre-temps, créant des espaces dans son dos et récupérant peu de ballons en raison d’un manque de coordination collective. Jeu aérien : Malgré sa détente, il a des difficultés à s’imposer réellement dans les duels aériens, se contentant de perturber ses adversaires sans s’approprier les ballons.

"Mimović reste un joueur prometteur dont les qualités en font un atout précieux pour son équipe. S'il est important de rappeler qu'il n'a que 20 ans, avec quelques ajustements, il pourrait franchir un cap et devenir un latéral de très haut niveau."