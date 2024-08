Si l’ASSE doit recruter en cette fin de mercato, un dégraissage est aussi attendu par le board. A ce jour, sans compter les fins de prêt, seuls Maxence Rivera (Dunkerque, libre), Dylan Chambost (Columbus Crew, transfert) et Etienne Green (Burnley, libéré avec pourcentage à la revente) ont quitté définitivement le club.

Bentayg en Egypte depuis hier

L’ASSE espère boucler le départ de certains joueurs n’entrant plus dans le projet. Benjamin Bouchouari est par exemple transférable et intéresse en Espagne et en Italie, notamment. Thomas Monconduit ou encore Anthony Briançon sont également invités à partir. Le départ d’un autre joueur est lui en bonne voie.

En effet, Mahmoud Bentayg a pris l’avion hier direction l’Egypte, afin de négocier son prêt. Foot Mercato expliquait lundi soir : « Le défenseur gauche marocain se dirige vers un départ dans les prochaines heures. En effet, il va s’envoler en Egypte ce mardi pour conclure son prêt à Zamalek selon nos informations. En revanche, rien n’est encore bouclé dans ce dossier alors que les différentes parties doivent se mettre encore d’accord sur place. Le dénouement est proche. » Depuis, Bentayg est bien arrivé au Caire. Il a même passé sa visite médicale avec succès, selon nos informations. Cependant, un accord total entre les trois parties n’a toujours pas été trouvé à l’heure actuelle. Le joueur et ses représentants négocient toujours avec le club égyptien.

Dans le même temps, comme révélé hier par Foot Mercato, plusieurs formations se sont renseignées sur la situation (en Suisse, en France et au Maroc par exemple). Alors que le joueur est sur place et que tout pourrait être réglé très rapidement en cas d’accord avec Zamalek, tout reste donc possible pour le moment. Y compris un retour dans le Forez. Le dénouement de ce dossier est en tout cas proche. A suivre dans les prochaines heures.