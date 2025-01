Si l'ASSE devra attendre dimanche soir pour affronter le Paris Saint-Germain, la 17ᵉ journée de Ligue 1 a débuté ce vendredi. Trois rencontres étaient au programme ce samedi : Brest recevait Lyon, Reims affrontait Nice, et Rennes défiait Marseille.

Le Stade Brestois brille par ses exploits sur la scène européenne, mais montre un visage nettement moins séduisant en Ligue 1. Les Bretons recevaient l'OL ce samedi et devaient absolument obtenir des points. En manque de résultats, Brest reste proche de la zone de relégation. De son côté, l'OL, vainqueur très heureux face à Montpellier le week-end dernier, voulait afficher un meilleur visage. La rencontre s'est soldée par un résultat de 2-1. À noter l’omniprésence de Mahdi Camara auteur d’un but et d’une passe décisive.

Plus tard dans l'après-midi, le Stade de Reims recevait l'OGC Nice. Battus sans contestation face à l'ASSE, les Rémois devaient rapidement se relever pour éviter de se faire des frayeurs dans les semaines à venir. Un gros morceau les attendait, puisqu'ils affrontaient des Aiglons en course pour les places européennes. Score final : 2-4 en faveur de Nice ! Reims n’avance plus.

Enfin, pour boucler la journée, le Stade Rennais accueillait l'OM au Roazhon Park. Un vrai choc pour cette 17ᵉ journée de Ligue 1. Pour autant, Rennes traverse une saison compliquée. Très actif sur le marché des transferts, les Bretons souhaitaient envoyer un message fort. Pas simple face à un adversaire qui brille à l'extérieur. Résultat : victoire de l'OM ! 1-2.

Programme de la J17

Vendredi 10 janvier 2025 :

2:2 : Nantes - Monaco

: Nantes - Monaco 0:0 : Auxerre - Lille

Samedi 11 janvier 2025 :

2:1 : Brest - Lyon

: Brest - Lyon 2:4 : Reims - Nice

: Reims - Nice 1:2 : Rennes - Marseille

Dimanche 12 janvier 2025 :