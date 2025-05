Alors que Pierre Ekwah pourrait quitter le Forez cet été, l’ASSE doit se préparer à lui trouver un remplaçant au milieu de terrain. Voici cinq idées crédibles pour combler son absence.

Après un prêt de Sunderland, le joueur formé à Nantes, Pierre Ekwah avait une option d'achat obligatoire en cas de maintien. Malheureusement, l'ASSE a terminé 17e de Ligue 1 et évoluera en ligue 2 la saison prochaine. Une relégation qui va forcément induire de grands changements. Avec son outil Data, les recruteurs de l'ASSE sont surprenants, voici quelques pistes.

Noé Lebreton, révélation du SM Caen

Noé Lebreton, 21 ans, a surpris cette saison à Caen avec une belle capacité à s’imposer dans l’entrejeu. Formé à Caen, ce milieu défensif allie volume de jeu, lucidité à la récupération et propreté dans ses transmissions. Si son profil est moins athlétique qu’Ekwah, il se démarque par son intelligence tactique et sa vision du jeu. Déjà suivi par l'ASSE en hiver dernier, le club pourrait profiter de la relégation du stade malherbe pour aller récupérer le jeune joueur de 21 ans.

Déjà titulaire depuis deux saisons dans une équipe de Ligue 2, Lebreton pourrait franchir un cap à Saint-Étienne. Son contrat courant jusqu’en 2027 nécessiterait une indemnité, mais l’ASSE pourrait le séduire avec son projet de remontée et la promesse d’un rôle-clé au cœur du jeu.

22 avril 2004

Estimé à 1.5 million d'euros selon Transfermarkt

Sous contrat jusqu'en juin 2027

Axel Kouamé, la pépite ivoirienne venue de Finlande

À seulement 20 ans, Axel Kouamé s’impose comme l’un des meilleurs récupérateurs du championnat finlandais avec le FC Inter Turku. Capable de gratter un nombre incalculable de ballons et à l’aise dans la première relance, l’Ivoirien dispose d’un profil similaire à celui de Pierre Ekwah, avec peut-être une intensité défensive encore supérieure. Sous contrat jusqu’en décembre 2026, il pourrait voir d’un bon œil un projet ambitieux en Ligue 2 voire en Ligue 1, en cas de montée des Verts.

Kouamé représente une solution économique, jeune et prometteuse, parfaitement dans la politique sportive stéphanoise. Son acclimatation rapide au niveau professionnel en France milite pour un recrutement sans grand risque.

14 octobre 2003

Estimé à 500 K selon Transfermarkt

Sous contrat jusqu'en décembre 2026

La folle idée de Ryan Guilherme

Formé au Brésil et désormais à l'UD Leiria (D2 Portugaise), Ryan Guilherme est un joueur technique, travailleur et doté d’un vrai sens du placement. Plus polyvalent qu’Ekwah mais plus fin dans l’organisation, il pourrait apporter une dimension plus créative en sentinelle ou en relayeur.

À 22 ans, il semble prêt à franchir un palier. S’il n’a pas encore explosé médiatiquement, son profil hybride — entre relayeur et milieu défensif — peut être un atout tactique précieux pour un coach comme Eirik Horneland (ASSE), adepte de la polyvalence au milieu.

7 décembre 2002

Estimé à 400 K d'euros selon Transfermarkt

Sous contrat jusqu'en juin 2026

Mohamed Kaba

Après une superbe saison 2022-2023 avec Valenciennes, Kaba s'engage en Serie A. Pour sa première saison en Italie, Kaba participe à 23 matchs de championnat. Cependant, le 3 mars 2024, il subit une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, mettant fin prématurément à sa saison. Après sa convalescence, Kaba revient sur le terrain le 20 octobre 2024. Durant la saison 2024-2025, il apparaît dans 11 matchs de Serie A, principalement en tant que remplaçant, totalisant 243 minutes de jeu. Le coup à relancer pour l'ASSE ?

27 octobre 2001

2.5 millions selon Transfermarkt

Sous contrat jusqu'en 2027

Abdoulaye Kanté

Suivi par l'ASSE lors du mercato estival 2024, le troyen est dans les petits papiers de l'ASSE. En 2024-2025, Kanté confirme sa progression en participant à 29 matchs de Ligue 2, délivrant une passe décisive . Il s'impose comme un élément clé du milieu de terrain troyen, grâce à sa solidité défensive et sa capacité à relancer proprement.