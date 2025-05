Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne se déplace à Reims pour un match capital dans la course au maintien. Dépossédés de leur destin, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur et doivent impérativement l’emporter pour continuer à croire en leur survie en Ligue 1. Voici la composition probable alignée par Eirik Horneland.

Après le succès dans le derby, l’ASSE a connu un sérieux coup d’arrêt avec deux défaites consécutives en championnat. Relégués à quatre points du Havre, actuel barragiste, les Stéphanois doivent absolument ramener trois points de Champagne… tout en espérant une défaite du HAC face à l’OM pour garder une chance de se sauver.

Stassin encore forfait, Bouchouari de retour

L’infirmerie stéphanoise affiche encore quelques noms. Augustine Boakye reste indisponible, bien qu’il ait repris l’entraînement individuel en fin de semaine dernière.

Bonne nouvelle en revanche avec le retour de Benjamin Bouchouari. Le milieu marocain, remis de sa blessure au dos, réintègre le groupe après trois semaines d’absence. Pierre Cornud est également de retour dans le groupe aux dépens d’Yvann Maçon

Lucas Stassin, touché à la cuisse depuis plusieurs semaines, ne sera pas du voyage à Reims. L’attaquant belge reste indisponible pour cette rencontre.

Autre incertitude levée : Pierre Ekwah, gêné au mollet cette semaine, a pu s’entraîner normalement vendredi et figure bien dans le groupe.

L’ASSE doit stabiliser sa défense à Reims

Sans surprise, Gautier Larsonneur gardera les cages stéphanoises. Le capitaine des Verts reste sur une prestation mitigée face à Monaco, marqué par une erreur sur le deuxième but adverse.

Comme la semaine dernière. Gautier Larsonneur devrait compter sur la même ligne défensive ce soir à Reims. Dennis Appiah devrait enchaîner sur le couloir droit. Léo Pétrot devrait quant à lui, être chargé du côté gauche. En défense centrale, Eirik Horneland fait toujours confiance à la paire Bernauer - Nadé qui devait être alignée.

Bouchouari de retour dans le onze ?

Malgré un coup reçu au mollet cette semaine, Pierre Ekwah devrait pouvoir tenir sa place en Champagne ce samedi. L’ancien canari a pu s’entraîner normalement lors de la veille de match.

Le retour de blessure de Benjamin Bouchouari pourrait rebattre les cartes au milieu. Après 3 semaines sans compétition, le marocain devrait être sur le banc pour cette rencontre. Florian Tardieu et Aïmen Moueffek devraient alors enchaîner une nouvelle titularisation.

L’ASSE fait confiance à Nguessan

En attaque, Irvin Cardona devrait de nouveau occuper le couloir droit. Zuriko Davitashvili, buteur face à Monaco, sera aligné à gauche. L’ailier géorgien a inscrit sa neuvième réalisation de la saison d’une frappe splendide à l’extérieur de la surface.

En l’absence de Lucas Stassin, toujours forfait, la pointe de l’attaque devrait être confiée, comme le week-end dernier, au jeune Djilian Nguessan. Préféré à Ibrahima Wadji et Ibrahim Sissoko, le jeune attaquant de 16 ans pourrait de nouveau démarrer la rencontre.