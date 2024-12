Après une nouvelle humiliation face à l'OM (0-2), l’ASSE s’apprête à se rendre à Toulouse. Un déplacement compliqué pour l'ASSE, d’autant que les Stéphanois ne seront pas au complet.

4 stéphanois en sursis - ASSE

Cette rencontre s’annonce délicate à plus d’un titre. Outre la qualité de l’adversaire, et les difficultés des Verts loin de la Loire, Mathieu Cafaro purgera son second et dernier match de suspension. Par ailleurs, plusieurs joueurs de l’ASSE resteront sous la menace d’une suspension. Pas moins de quatre joueurs sont en sursis. Une situation qui pourrait compliquer la tache de l'ASSE pour les prochaines semaines, notamment face à Reims.

Léo Pétrot, défenseur devenu titulaire auprès d'ODO, est le premier concerné. Sous la menace, il devra éviter tout carton jaune lors des deux prochaines rencontres pour ne pas être suspendu. Mathis Amougou, lui, sera également surveillé puisqu’il reste sous le coup d’un avertissement pour ce déplacement à Toulouse. Même vigilance pour Mickaël Nadé. S'il est toujours blessé, son sursis défile et prendra fin après la rencontre en Coupe de France face à l'OM.

Pour rappel, Augustine Boakye est de retour de suspension, mais reste blessé pour le déplacement à Toulouse. Saint-Étienne devra encore composer avec son absence.

Autre joueur sous la menace, Gautier Larsonneur ! Il sera en sursis face à Toulouse. Si le portier stéphanois écope d'un avertissement face au TFC, il sera suspendu pour la réception de Reims le 4 janvier 2025. Brice Maubleu, recruté cet été en provenance de Grenoble, pourrait alors porter la tunique de l'ASSE pour la première fois. Avec ou sans avertissement, Olivier Dall'Oglio pourrait faire tourner en Coupe et lancer Maubleu dans le grand bain.