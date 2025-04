Au lendemain d’un derby mouvementé face à l’Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Étienne a publié un communiqué officiel pour dénoncer un grave incident survenu en fin de première période. La FFF a également réagi à ce jet de projectile sur l’arbitre assistant lors de la 30ème journée de Ligue 1.

Un projectile, probablement une pièce de monnaie, a blessé à la tête l’arbitre assistant M. Rahmouni, provoquant une interruption du derby de plus de 40 minutes. L’ASSE a immédiatement enclenché des mesures pour identifier l’auteur du jet, qui a été interpellé à la sortie du stade grâce aux images de vidéosurveillance. Placé en garde à vue, il fera l’objet d’une plainte déposée ce lundi par le club ligérien.

Soucieuse de défendre l’image du club et d’assurer la sécurité dans ses tribunes, la direction stéphanoise promet des sanctions internes exemplaires. L’ASSE condamne fermement cet acte isolé et réaffirme son engagement contre toute forme de violence. Elle entend collaborer étroitement avec les autorités, les instances sportives et ses supporters pour éviter toute récidive.

Bien que cette soirée de la 30ème journée de Ligue 1, ait été marquée par une victoire sur Lyon (2-1), le club veut faire de cet incident un signal fort contre les débordements. La LFP devra désormais statuer sur d’éventuelles sanctions disciplinaires, tandis que Saint-Étienne espère que sa réactivité jouera en sa faveur.

La FFF réagit en soutien à ses arbitres

Ce lundi, la FFF a publié un communiqué suite à l’incident survenu hier soir dans le derby : "La FFF condamne avec fermeté l’agression intolérable dont a été victime l’arbitre assistant du match entre l'AS Saint-Étienne et l'Olympique Lyonnais, ce dimanche 20 avril 2025, au stade Geoffroy-Guichard.

La Fédération exprime sa solidarité envers Mehdi Rahmouni et l’ensemble du corps arbitral qui vient de subir deux attaques de ce genre dans le week-end, après celle perpétrée à l’occasion de Quevilly Rouen Métropole - FC Rouen, en National.

Il est insupportable d’atteindre à l’intégrité physique et morale des arbitres qui méritent respect et considération. La FFF appelle l’ensemble des acteurs du football à un comportement éthique et responsable."